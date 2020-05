Rosszabb most középkorúnak lenni, mint a 90-es években

Mi is a stressz valójában? Részletek itt.

Átlagosan 2 százalékkal voltak stresszesebbek az emberek 2012-ben az 1995-ös adatokhoz képest. A középkorú, 45 és 64 közötti korosztály esetében azonban ez az eltérés már 19 százalékos - olvasható ki a május 7-én az American Psychologist című tudományos folyóiratban megjelent tanulmány eredményeiből. David Almeida, a Penn State University professzora, a tanulmány vezető szerzője szerint az emberek úgy érzik, életük egyre stresszesebb, több a kihívás és a bosszantó, aggasztó tényező, mindez pedig már a koronavírus-járvány előtt is így volt.

Stresszesebbek a mai középkorúak, mint két évtizeddel korábban. Fotó: Getty Images

A kutatócsapat mintegy 1500 felnőtt adatait használta fel 1995-ből, valamint közel 800 másik személy adatait 2012-ből. A cél az volt, hogy két olyan csoportot tanulmányozzanak, akik az adatgyűjtés idején ugyanabban az életkorban voltak, de különböző évtizedekben születtek. A résztevőkkel nyolc napon át mindennap interjúkat készítettek, alaposan feltérképezve az általuk megélt stresszt, valamint annak hatásait életük egyes területeire.

Miért stresszesebbek a középkorúak?

Almeida professzor szerint a mostani 45-64 évesek sokkal inkább segítik a gyerekeiket és/vagy idős szüleiket, illetve több pénzügyi bizonytalansággal kell megküzdeniük, mint azoknak, akik a kilencvenes években voltak ennyi idősek. Dr. Robert Roca, az Amerikai Pszichológusok Társasága (APA), időskori pszichológiai részlegének vezetője viszont kritikaként felvetette, hogy az említett stresszorok lehetnek akár a szerzők spekulációi is, továbbá akár az interjúkat készítő személyek nézőpontja is befolyásolhatta a válaszokat. Ugyancsak fontos szempont, hogy vajon akkor is hasonló eredmények születtek volna-e, ha nyolc nem egymás követő napban, hanem az év nyolc különálló napján készítették volna el az interjúkat.

Mindazonáltal dr. Roca is úgy fogalmazott, az adatok összecsengenek egy másik kutatás eredményeivel, miszerint 1999 óta 35 százalékkal emelkedett az öngyilkossági ráta az Egyesült Államokban - ráadásul leginkább a középkorú amerikaiak körében. "Úgy tűnik, egy olyan jelenséggel állunk szemben, amely további kutatást érdemelne" - hangsúlyozta a szakértő.

Ami pedig a stresszt illeti, a tudósok egybehangzó tanácsa szerint tegyünk meg minden tőlünk telhetőt annak csökkentése érdekében - életkortól függetlenül. Ebben hasznos lehet úgy az egészséges életmód, mint szükség esetén egy szakember segítsége.

Forrás: webmd.com