Kiderült, miért hasznos a nevetés

Hogyan hat a nevetés szervezetünk működési folyamataira? Részletek itt.

Becslések szerint az emberek átlagosan 18 alkalommal nevetnek egy nap lefolyása alatt, többnyire másokkal való interakciók során, illetve függően attól, hogy közben milyen örömöt élnek meg - olvasható a Bázeli Egyetem közleményében. Ismert az is, hogy a nevetés változó eloszlást mutat a különböző napszakokban, valamint kihatással van erre a nem és az életkor is. Tudjuk például, hogy a nők átlagosan többet mosolyognak a férfiaknál. A svájci intézmény pszichológiai karának kutatói ugyanakkor arra is szerettek volna választ kapni, hogy vajon milyen kapcsolat állhat fenn a hétköznapok során bekövetkező nehéz élethelyzetek során megélt stressz és a nevetés között.

A gyakori nevetés segíthet megküzdeni a stresszes élethelyzetekkel is. Fotó: Getty Images

Összesen 41 egyetemi hallgatót vontak be egy kísérletbe, köztük 33 nőt. Az önkénteseknek két héten keresztül mindennap napi nyolc alkalommal kellett különböző kérdéseket megválaszolniuk egy okostelefonos applikációban. A kérdések egyaránt kitértek a két válaszadás közötti időszakban átélt nevetések gyakoriságára, intenzitására és okaira, valamint a stresszes eseményekre, beleértve a stresszhez köthető tüneteket is. A módszer révén a dr. Thea Zander-Schellenberg és dr. Isabella Collins vezette kutatócsoportnak lehetősége nyílt, hogy a nevetés, a stresszes élmények és az azokhoz köthető fizikai és pszichológiai panaszok közötti kapcsolatot a mindennapi élet részeként vizsgálják.

Az eredmények alapján két fontosabb felfedezést tettek a kutatók. Ezek közül az első kevésbé meglepő, hiszen azok a résztvevők, akik gyakran nevettek, enyhébb tünetekkel tudták maguk mögött a megterhelőbb történéseken. Másfelől viszont arra is fény derült, hogy a nevetés intenzitása látszólag nem mérvadó. Magyarán egy megmosolyogtató élmény is éppúgy segítheti a stresszkezelést, mintha könnyfakasztó kacagásban törnénk ki egy jó poént hallva. A kutatócsapat szerint mindazonáltal elképzelhető, hogy a különös jelenség hátterében csupán az áll, hogy az emberek könnyebben meg tudják becsülni a nevetéseik gyakoriságát néhány órára visszamenőleg, mint azok intenzitását.