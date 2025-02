5 dolog, ami hatásos demencia ellen

A demencia emlékezetkieséssel, beszéd- és mozgászavarral, az érzékszervek működésének zavarával, az ítélőképesség csökkenésével és személyiségváltozással járó tünetegyüttes. Ehhez gyakran szorongás, depresszió, téveszmék is társulnak, az önellátó képesség pedig többnyire romlik. A betegség Magyarországon a becslések szerint 250-300 ezer, ám ha a róluk gondoskodó hozzátartozókat is beleszámoljuk, akkor megközelítőleg egymillió embert érint. Az orvostudomány jelenlegi tudása szerint nem gyógyítható, a gyógyszeres beavatkozások is csak enyhítik a tüneteket, de a betegség előrehaladását nem befolyásolják.

Bizonyos tényezőkön nem változtathatunk, például a genetikánkon, vagy az életkorunkon. Vannak azonban olyan dolgok is, amelyekre érdemes figyelni, hogy elkerülhessük a betegséggel járó szellemi hanyatlást. Az alábbi galériánkban ezeket gyűjtöttük össze.

Tartsuk edzésben az agyat