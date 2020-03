Ilyen az élet pánikrohamokkal

Egy pánikroham bármikor jelentkezhet: az utcán sétálva, mosás közben, vagy akár a legszebb álomból felébredve is, sokszor nyilvánvaló ok nélkül. Néha olyan intenzív lehet, hogy a mozgást és a tiszta gondolkodást is megnehezíti.

Gyors szívverés és összeszorult torok

Pánikroham esetén a szív erősen és szokatlanul gyorsan kezd verni, amelynek hátterében a nagy mennyiségű adrenalin áll. Nem ritka a mellkasifájdalomés a nehéz légzés sem. A torok összeszorul, amely nyelési nehézségeket okoz, de az is előfordulhat, hogy erős hányinger jelentkezik. Ezek miatt a légzést is jóval nehezebb szabályozni.

A roham olyan intenzív is lehet, hogy a szabályos légzés és a mozgás is nehezünkre esik. Fotó: 123rf

A tünetek mellé nagyon erős félelelmérzet társul, amelynek nincs konkrét tárgya. Ezt inkább egy "megérzéshez" lehet hasonlítani: a betegek azt gondolják, hogy valami nagyon rossz dolog fog történni. Vannak, akiknél halálfélelem is jelentkezik, annak ellenére, hogy tudják, ez irracionális.

Előfordulhat szédülés, egyensúlyvesztés,ájulásés hirtelen fellépő, erős, migrénszerű fejfájás is. A tenyerek izzadnak, és hidegrázás vagy hőhullám is jelentkezhet. Gyakori, hogy az egész test remegni kezd, a végtagok pedig zsibbadnak.

Hirtelen jön, lassan múlik

A pánikroham hirtelen jön, intenzitása körülbelül 10 percig tart, ezután lassan múlni kezd. Tanulmányok szerint nagyon ritkán 1 óránál tovább is elhúzódhat egy-egy roham, és átlagosan 20-30 perc kell ahhoz, hogy teljesen elmúljanak a tünetek.

Magyarországon nagyjából 350 ezer ember szenved pánikbetegségben. Míg 20 évvel ezelőtt hónapokba telt a diagnosztizálás, ma már a gyógyítás is megoldható néhány hét alatt, ha megfelelő terápiát írnak elő az orvosok. További részletekért kattintson!

Mivel a panaszok gyakran hasonlítanak a szívrohamhoz, mindig érdemes sürgősen orvoshoz fordulni, ha a fentieket tapasztaljuk. A pánikrohamokat soha ne hagyjuk figyelmen kívül! Ha a rohamok rendszeressé válnak, egy szakember segítségével kideríthetjük a kiváltó okokat, célzott kezeléssel pedig akár meg is szüntethetjük a problémát.

Stressz és hormonzavar is kiválthatja

A háttérben álló okok lehetnek örökletesek is, de általában a stressz is fontos szerepet játszik a pánikrohamok kialakulásában. Egyes esetekben fizikai oka van a problémának, mégpedig apajzsmirigytúlzott hormontermelése. Ezeken kívül a túl alacsony vércukorszint, a túl sok koffein, vagy valamilyen kábítószer fogyasztása is kiválthatja a panaszokat. Gyakran az elvonási tünetekkel együtt is jelentkezhet pánikroham. Ha pedig pszichés okok idézik elő a rohamokat, pánikbetegségről beszélünk, amely mindenképpen személyre szabott orvosi terápiát igényel.

