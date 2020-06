Ijesztő tünetekkel jelentkezhet

Rettegés, légszomj, zavarodottság, félelem, remegés - a pánikroham külső jelei sokak számára valamilyen életveszélyes helyzet benyomását keltik. Mivel a rohamok sokkal több embert érintenek, mint gondolnánk, érdemes felkészülni rá, hogy egyszer mi is találkozunk valakivel, aki a szemünk előtt megy keresztül rajta.

A pánikroham szinte a semmiből érkezik

A pánikroham általában hirtelen, a semmiből jelentkezik, nincs semmilyen előjele, konkrét, látható kiváltó oka - ez különbözteti meg a szorongásos rohamtól, amely esetében valamilyen konkrét fóbia,félelema magasságtól, pókoktól, kígyóktól váltja ki a rohamot. A fizikai tünetek viszont elég hasonlóak.

Általában 20 percig tart

Pánikroham során a szívverés felgyorsul, a fül csengeni kezd, ájulás, az erő elvesztése következik be. Tapasztalható zsibbadás, remegés a kezekben és az ujjakban, izzadás, vagy hidegrázás, hirtelen elgyengülés, hányinger. Kontrollvesztés-érzés következik be, a mellkas szorít és fáj, nehézzé, kapkodóvá válik a légzés, fuldoklás is bekövetkezhet, és a rohamot elszenvedőnek halálfélelme is lehet, vagy elöntheti egyfajta nyomasztó és rémisztő világvége-érzés. Egy pánikroham általában körülbelül 20 percig tart, és az első tíz perc a súlyosabb része.

Ha olyasvalakivel találkozunk, akinek rohama van:

maradjunk csendben, ne próbáljuk nyugtatgatni felesleges jó tanácsokkal ("nyugi, ez csak a fejedben van, mindjárt elmúlik" - és hasonlók), mert nem segítünk vele

vizezzünk be egy törölközőt, és szorítsuk a tarkójára, homlokára

fogjuk meg a kezét, tegyük a kezünket a vállára, és sugározzunk nyugalmat

mondjuk meg neki, hogy csendben mellette maradunk, míg jobban nem lesz

ajánljunk fel egy pohár vizet

maradjunk nyugodtak

várjunk vele legalább 20 percet, míg jobban nem lesz

Forrás: blogs.webmd.com