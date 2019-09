Öt dolog, amit tudni kell a megcsalásról

Az emberek 47 százaléka állította azt, hogy már csaltak meg másokat és 56 százalékuk tudja úgy, hogy már csalták meg őket - idézi a Journal of Marital and Family Therapy szaklap tanulmányát a greatist.com. Az tehát a legjobb, ha előre felkészülünk mindenre és megpróbáljuk úgy alakítani a dolgokat, hogy ne történjen ilyen. De hogyan lehet erre készülni?

Beszéljük meg, inkább hamarabb, mint később

Definiáljuk a megcsalást

Bármelyik párkapcsolatban történhet megcsalás

A reakcióinkra figyeljünk

Tudjuk azt, hogy nem lesz egyszerű

Ha már párkapcsolatba lépünk,. Ezek a beszélgetések nemcsak a szabályokat fektetik le, hanem hozzájárulnak, hogy jobban megismerjük a partnerünk értékeit és prioritásait. Ne csak azt kérdezzük meg, hogy nála hol van a határ a megcsalásnál , hanem azt is, hogy csalt-e már meg korábban másokat. Fontos, hogy a beszélgetés során végig kíváncsiak és bizalomteljesek, valamint nyitottak maradjunk - vagy legalábbis ilyennek látszódjunk.Egyes embereknél a hűtlenség a fizikai félrelépéssel egyenértékű, másoknál már az érzelmi kötődés vagy a pornófilmek nézése is megcsalásnak számít. Világunk az internetnek köszönhetően sokkal kisebb lett, könnyebb emberekkel kapcsolatba lépni. Emiatt is sokkal fontosabb az, hogy megkülönböztessük:Ne váljon a beszélgetés olyan dolgok listájává, amik sosem történhetnek meg.. Ahelyett, hogy azt mondjuk: "a flörtölős SMS-t már nem engedem meg", hasznosabb olyasmit mondani, hogy "ha flörtölgetni kezdesz valakivel SMS-ben, azon valószínűleg nagyon ki fogok akadni, de remélem, leszel annyira őszinte, hogy elmondod és megbeszéljük."Bármit is tervezünk előre,. Vannak olyan helyzetek, amiken barátaink vagy ismerőseink nem akadnak ki és megengedik párjuknak, de nekünk már a vérünk forr, ha elképzeljük, hogy ezek velünk történnek meg.