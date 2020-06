Jelek, hogy párterápiára lenne szükségünk

Sokan egyszerűen csak úgy döntenek, hogy megvárják, míg elvonulnak a sötét felhők, és nem tesznek semmit. Ez néha működik, hiszen van olyan is, hogy a dolgok egyszer csak megoldódnak, de érdemes tisztában lenni vele, hogy melyek lehetnek a jelek, amelyek arra utalnak, hogy érdemes lenne szakemberhez fordulni a kapcsolati gondokkal.

Nem érezzük a szeretetet

Még ha rendszeresen vannak is közös programok, akkor is történhet olyan, hogy az apróságok, mint a kézen fogva sétálás, a spontán ölelések, a meghitt beszélgetések és az apró figyelmességek egyszerűen kezdenek eltünedezni a kapcsolatból. Ilyenkor pedig sokkal kevésbé érezzük, hogy szeretnek minket, és biztosak lehetünk abban, hogy párunk is ugyanígy van a dologgal. Sokan inkább a másikra mutogatnak, illetve a másiktól várják, hogy újra elkezdjen apró gesztusokat tenni, pedig ilyenkor közös erőfeszítésre van szükség, amiben segíthet a terápia.

Vannak helyzetek, amikor a legjobb megoldást a párterápia jelenti

A szex nem szerez örömet

Ha a szexuális élet kötelességgé válik, egyfajta - már-már kellemetlen - rutinná alakul, amelyen csak túl akarunk esni, akkor ez szintén olyan jelzés, amelynek esetén érdemes lehet megfontolni a terápiát. Az is nagyon káros tud lenni egy kapcsolatra, ha az egyik fél folyamatosan kezdeményezi, a másik pedig folyamatosan elutasítja a szexuális érintkezést.

Nem működik a kommunikáció

Ideális esetben egy pár két tagja képes megbeszélni a problémákat, de lehetnek olyan helyzetek, amikor a viták parttalanná, a kommunikáció pedig egyoldalúvá válik. Ilyenkor is jól jöhet egy szakember segítsége, aki ismeri a megfelelő technikákat a kommunikációs szakadékok áthidalásához.

Valaki félrelépett

Ha valamelyik (vagy mindkét) fél hűtlensége esetén a pár úgy dönt, hogy nem akar szakítani, hanem inkább helyre szeretné hozni a kapcsolatot, akkor kifejezetten javasolt a párterápia. Szakértői útmutatással sokkal könnyebben átvészelhetőek az ilyenkor jelentkező konfliktusok, illetve a különféle feltörő érzéseket, traumatikus élményeket is sokkal könnyebb feldolgozni.

Forrás: health.com