Csendes válás: intő jelek, hogy a párod el akar hagyni

Továbbra is erősen felhős vagy borult időre számíthatunk. Az északkelet felé tartó csapadéktömbökből többfelé várható eső, zápor és főként az éjszaka első felében a déli, délkeleti országrészbe még egy-egy zivatar is besodródhat. Az északi, északkeleti szél nagyrészt mérséklődik, de a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten élénk maradhat, sőt utóbbi részen helyenként erős széllökések is előfordulhatnak. Továbbá zivatarokhoz átmenetileg erős, viharos széllökés is társulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 13 fok között valószínű. Néhány napig marad az esős, őszies idő, a hidegfront pedig az arra érzékenyeknél akár komoly panaszokat is kiválthat.