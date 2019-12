A közelgő szakítás biztos jelei

A kapcsolat lezárása sosem kellemes élmény, akkor pedig különösen nem, ha derült égből villámcsapásként ér a másik döntése. Szakértők szerint azonban vannak jelek, amelyek jó előre figyelmeztethetnek a közelgő bajra.

Fontos, hogy mindig kifejezzük, értékeljük, megbecsüljük a párunkat, elismerjük, amit csinál, bármilyen apró dologról is van szó. Annak a kapcsolatnak, amelyikre ez nem jellemző, a szakértő nem sok jövőt jósol. "Az elismerés alapvető fontosságú. Aki nem kapja meg, az nem is adja, mert úgy van vele: minek erőlködjek, ha a másik sem teszi meg értem?" - teszi fel a költői kérdést House.

Hiába vagyunk tökéletesen boldogok, és érezzük úgy, hogy megtaláltuk a másik felünket, nem szabad belekényelmesedni a helyzetbe. Minden egyes nap erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy továbbra is ilyen remekül menjenek a dolgok, ellenkező esetben romlásnak indulhat az idill. "Ha időt, energiát nem kímélve dolgozunk a kapcsolaton, az azt jelenti, hogy szívünkön viseljük a közös jövő sorsát, érzelmileg érintettek vagyunk. Aki viszont már nem foglalkozik ezzel, az elvesztette érdeklődését a partnere iránt " - fogalmaz Laurel House párkapcsolati tanácsadó.

Normális esetben a párok csapatként működnek, együtt hoznak meg például döntéseket , vagy legalábbis kikérik a másik véleményét, mielőtt határoznának. Amennyiben ez a szokás szép lassan kikopik a kapcsolatból, és a felek egyedül döntenek még a fontos kérdésekben is , az már megkongathatja a vészharangot. "Nem arról van szó, hogy egy párkapcsolatban csak a kedvesünkkel szimbiózisban létezhetünk, de ha valaki teljesen önállósítja magát, annak szomorú oka van: már nem egyenlő partnerként tekint a másikra, már nem érdekli, őt hogyan érintik a változások" - hangsúlyozza Backe.

A körülményektől függetlenül minden elválás hatással van a lelkünkre és a testünkre is. Bár az ilyenkor érzett fájdalmat semmi sem képes egyik napról a másikra elmulasztani, vannak dolgok, amelyeket megtehetünk. Részletek itt .

Ahhoz, hogy egy kapcsolat hosszan és egészségesen működjön, alapvető a felek közti nyitottság, kommunikáció és őszinteség. Ha azt vesszük észre, hogy egyre kevesebbet beszélgetünk a párunkkal, az akár a közelgő szakításra is utalhat. "Ha az egyik fél nem kommunikál, nagyon gyorsan véget érhet a szerelem még akkor is, ha egyébként más problémák nincsenek" - mutat rá Rapaport.

Teljesen normális, ha a párok időnként veszekszenek , ám az nem túl jó ómen, amikor az összezörrenések állandósulnak, ráadásul rendre el is fajulnak . "A vagdalkozás, egymás sértegetése és a tény, hogy egyik fél sem képes elengedni valamit, amit aztán időről időre a másik fejéhez vág, összességében azt jelezhetik, hogy már nem lesz túl hosszú életű az együttlét" - mondja Davida Rapaport párkapcsolati szakértő.

Tisztelt Doktornő! 8 éve vagyok párkapcsolatban a barátnőmmel, mind a kettőnknek első szerelem/párkapcsolat. Sajnos a barátnőmnél elmúlt a szerelem, és a szex nála nem működik szerelem nélkül. Nálam minden rendesen működik 8 év után is, ugyanúgy kívánom és szeretem. Ő mondta is, hogy lehet élete hibáját követi el azzal, ha külön válunk, de szeretne mással is tapasztalatot szerezni. Szerinte, ha kicsit külön mennénk egymástól, akkor lehet, hogy évek múlva jobban működne minden közösen. Én nem szeretnék mással lenni, és azon vagyok, hogy valami kiutat találjak belőle. Valahogy újra belém kellene, hogy szeressen és akkor megoldódna a problémám. Van remény, hogy újra fellángoljon a szerelem?

Kedves Kérdező! Ezt nagyon nehéz megmondani, erre valószínű, hogy még a barátnője sem tudja a választ. Azt kell mondjam, hogy természetes az, ha a barátnője másokkal is szeretne tapasztalatokat szerezni. Ha most meggátolja ebben és val...