Így nem fog megviselni a szakítás

Sportoljunk minél többet!

Sokan szakítás után inkább a kanapén bújnak el, és finom falatokkal vigasztalják magukat, pedig ez nagyon nem tesz jót az egészségnek, és még a fájdalmat is elnyújtja. Szakítás után az egyik legfontosabb, hogy minél több endorfin termelésére vegyük rá a szervezetünket, ennek pedig a sport az egyik legjobb módja. Így lustálkodás helyett inkább töltsünk még a szokásosnál is több időt az edzőteremben (ha eddig nem jártunk, akkor kezdjük el)! Nemcsak abban segít, hogy a testünket formába hozzuk, de növeli az önbizalmat, csökkenti a stresszt és a depressziót, erősíti az immunrendszert, és persze rengeteg endorfint is termel.

A legrosszabb, ha elbújunk otthon a kanapén

Hozzunk átgondolt döntéseket!

Ha életünk egy szomorúbb fázisában vagyunk, akkor próbáljuk meg nem étellel vigasztalni magunkat, mert a felszedett kilók miatt csak még mélyebbre süllyedhetünk a depresszióba. Helyette inkább keressünk más dolgokat, amelyektől jobb lesz a kedvünk, például találkozzunk a barátainkkal. Kipróbálhatunk pár egészséges éttermet - így a felesleges kilók miatt sem kell aggódnunk.

Táplálkozzunk egészségesen!

Ha kedvünk nem a legrózsásabb, akkor érdemes a táplálkozásunkra is extra figyelmet fordítani. Amellett, hogy kerüljük a túlzottan zsíros, édes vagy sós ételeket, arra is figyeljünk, hogy ne essünk túlzásokba, és ne vonjuk meg magunktól a szénhidrátot. Ez azért fontos, mert szerotonint tartalmaz, és ha nem eszünk elég szénhidrátot, sokkal jobban fogunk majd vágyni az édességre.

