10 szexgyilkos dolog, amit sosem tehetünk meg

Szexgyilkos dolog a piszkos ágynemű

. Valódi szexgyilkos tényező ez - bármennyire is szereti valaki az effajta dolgokat, néha adjunk egy kis szünetet a partnerünknek. Szenvedélyes csókot váltani hagymaevés után - ez a gyakorlatban szinte lehetetlen.Mindez felesleges tiltásnak tűnik, de sok párnál előfordul: amíg az egyik a fürdőkádban ül, addig a másik vécére megy. Ezzel a szokással mindenképpen fel kell hagyni. Még ha a szeretőjét kezdetben nem is zavarja a dolog, egy idő után mindenképpen utálatossá válik.Mindegy, hogy mennyire gyakoriak az effajta problémái, ne ezzel fárassza a partnerét. Elég annyit mondani: "Drágám, ma fáj a hasam." Aztán a többit a legjobb barátnőnkkel vagy anyukánkkal beszéljük meg.Képzelje el, hogy a legerotikusabb pillanatban Önre pillant Joli néni vagy Guszti bácsi - nem folytatjuk az elemzést.Figyel a testi higiéniájára? Szuper! Akkor tessék ügyelni az ágy állapotára is. Takarók, kispárnák, lepedők legalább tíznaponta, de inkább hetente cserélendők. (Alvás közben is izzadunk ugyanis.)Sok pár estefelé találkozik először "igazán" a nap folyamán. Ekkor kell a problémákat megoldani? Inkább ne! Aki a vacsoránál vitatkozik vagy hosszas fejtegetésekbe bocsátkozik, éjjel aligha van kedve a forró szexhez. Ha lehetséges, halasszuk el a problémák megvitatását hétvégére.Elalvás előtt tévézni - ez remek, például, ha könnyebben akarunk elaludni. De ez nem a szexuális vágy felkeltésére alkalmas. Kivétel a német újság szerint egy erotikus film lehet, ami egy szép este bevezetése lehet.Az erotika akkor érvényesül, ha erotikusnak tartjuk magunkat . Ám aki állandóan a saját alakja miatt nyafog, vagy akár a vacsorát is kihagyja emiatt - nos, az nemcsak a másik, hanem a saját vágyait is lelohasztja.