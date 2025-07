Receptre írnak fel focijegyeket brit orvosok – Így csökkentenék a gyógyszerhasználatot

A kezdeményezésbe az enyhe vagy közepesen súlyos depresszióval küzdő pácienseket vonnák be a délnyugat-angliai Gloucestershire megyében, nekik írnának fel receptre futballmérkőzéseket. Az ötletgazda dr. Simon Opher háziorvos és a Munkáspárt választókerületi képviselője, aki az egyik helyi labdarúgóklub, az ötödosztályban szereplő Forest Green Rovers tulajdonosával, Dale Vince-szel együttműködve indította el a programot – írja a BBC.

A Forest Green Rovers idén az angol ötödosztályban szerepel majd. Fotó: Getty Images

Antidepresszáns helyett futball

„A futballcsapatok központi szerepet töltenek be közösségeinkben, ezáltal lehetőséget kínálhatnak arra, hogy a szociálisan elszigetelt emberek visszatérhessenek a közösségben, illetve ismét beszélgetni tudjanak kicsit másokkal” – fogalmazott Opher doktor. Hozzátette, ez a megközelítés is a mentális betegségek kezelésének egy módja, amely ráadásul gyógyszereket sem foglal magában.

„A futball összehozza az embereket, sokan mérkőzések is után gyakran együtt töltik az idejüket. Úgy gondolom, társadalmunkban éppen az az egyik probléma, hogy elvesztettük ezt a képességünket, és hogy rengeteg ember meglehetősen elszigetelten éli az életét – mindez pedig előbb-utóbb depresszióhoz vezet” – húzta alá a háziorvos. Dr. Opher korábban hasonló megfontolásból stand up comedy fellépésekre szóló belépőket és kertészkedést is felírt már betegeinek. A mostani programban részt vevő páciensektől visszajelzéseket is gyűjtenek majd a tapasztalataikra vonatkozóan, hogy a futballmeccsek élménye miként hat a lelki egészségükre.

Opher előzetesen többször is hangot adott azzal kapcsolatos aggodalmának, hogy az orvosok túl gyakran írnak fel antidepresszánsokat enyhe depressziós tünetekre. Reményei szerint a szocializációs lehetőség elegendő lesz a gyógyszerek kiváltására ilyen esetekben. Ezzel együtt hangsúlyozta, hogy akik súlyos mentális zavarral küzdenek, továbbra is fontos, hogy szakemberhez forduljanak, valamint szükség esetén kövessék a gyógyszeres kezelésre vonatkozó orvosi ajánlást.

Ötödosztályú meccsekre jár az ingyenjegy

A pilotprogramban egyelőre 12 háziorvosi praxis vesz részt Nailsworth városában. Az ingyenes jegyeket Forest Green Rovers biztosítja saját mérkőzéseire a 2025/2026-os szezon során. Az első hazai mérkőzést augusztus 16-án a Yeovil ellen vívja majd az együttes. A Forest Green története során először 2022-ben feljutott a harmadosztályba, azóta azonban kétszer is kiesőhelyen végeztek, és egészen az ötödosztályig zuhantak vissza. Július óta a korábbi walesi válogatott középpályás, Robbie Savage irányítja a csapatot vezetőedzőként.