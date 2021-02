A nyújtás szó hallatán a legtöbben minden bizonnyal futókra asszociálnak, valójában azonban egy olyan gyakorlatról van szó, amelyet mindenkinek érdemes lenne a napi rutinja részévé tennie az egyéb fizikai aktivitásoktól függetlenül is. A nyújtás révén ugyanis megőrizhetjük izmaink rugalmasságát, mindez pedig nélkülözhetetlen az ízületek egészséges mozgástartományának fenntartásához. Rendszeres nyújtás nélkül - különösen mozgásszegény, ülő életmód esetén - az izmok megrövidülnek, feszesebbé válnak. Amint aztán valamilyen komolyabb fizikai megterhelés éri a testet, ezek az izmok nem tudnak megfelelni a hirtelen támadt kihívásnak, ami ízületi fájdalmakhoz, húzódásokhoz, izomsérülésekhez vezethet. Rendszeres nyújtással elkerülhetőek ezek a panaszok, mi több, fizikai állapotunkon túl mentális egészségünk is profitálhat abból, ha napi néhány percet izomzatunk nyújtására szánunk.

Munka közben is érdemes időnként néhány percet szakítani izmaink nyújtására. Fotó: Getty Images

A mentális stressz számos módon megmutatkozhat. Sok esetben ingerlékenységet, nyugtalanságot vált ki az érintettekből, de jelentkezhet álmatlanság, düh, szorongás vagy pánik formájában is. A lehetséges fizikai tünetek sora szintén meglehetősen hosszú, kezdve az izomfeszültségtől az emésztési panaszokon és fejfájáson át akár egészen a szorító mellkasi fájdalomig. Ráadásul egy ördögi körről beszélhetünk, a fellépő tünetek ugyanis önmagukban is fokozzák az emocionális stresszt, tovább súlyosbítva a helyzetet. Mivel a probléma gyökerei érzelmeinkben rejlenek, így elsősorban az a legfontosabb, hogy megtaláljuk és a lehetőségekhez mérten kiiktassuk vagy enyhítsük a stressz forrását életünkben. Emellett viszont a testi tüneteket is fontos kezelni. Amennyiben ugyanis testünk ellazul, az nyugalmat kelt, nagyban elősegítve, hogy visszanyerjük a kontrollt a mentális nyomással szemben. Ilyen módon egy gyors és könnyed izomnyújtás is kifejezetten hasznos eszköz lehet a stressz csökkentésében.

Hogyan nyújtsunk?

Indíthatjuk a reggelt egy rövid nyújtó programmal, de akár napközben, munkánk végzése során is könnyen találhatunk néhány percet arra, hogy elvégezzünk egy-két egyszerű gyakorlatot. Érdemes bemelegítésként először sétálni legalább egy keveset, hogy a véráramlás felélénküljön, flexibilisebbé téve az izomrostokat. A nyújtást minden alkalommal tartsuk ki 20-30 másodpercig, közben pedig ügyeljünk arra, hogy ne tartsuk vissza lélegzetünket. Lélegezzünk lassan és szabályosan, a nyújtás időtartama alatt négy-öt be- és kilégzéssel. Ezt akár számolhatjuk is magunkban, mivel így még inkább elmélyedhetünk a gyakorlatban. Ha ugyanis jól végezzük, a nyújtásnak kifejezetten meditatív hatása van. Rövid időre zárjunk ki minden mást a gondolatainkból, fókuszáljunk kizárólag légzésünkre és mozdulatainkra.

Fontos leszögezni, hogy semmiképpen se sajnáljuk az időt a nyújtásra, bármennyire is felszaporodtak a teendőink! Önmagukban a nap során beiktatott rövid szünetek valójában nem hátráltatják a munkát, sokkal inkább javítják a produktivitást, nem is beszélve arról, hogy jobban érezzük magunkat tőlük a bőrünkben. És ha már szünetet tartunk, használjuk ki az időt egy rövid izomnyújtásra! A Zaragozai Egyetem orvosi karának kutatói 2013-ban kiadtak egy tanulmányt egy kísérletükről, amiben egy spanyolországi logisztikai cég dolgozói körében vizsgálták, milyen hatással bír szervezetükre, ha mindennap elvégeznek egy rövid nyújtó programot. Az így kapott eredmények egyértelműen alátámasztották, hogy a mozgásforma hatékonyan csökkentette a szorongásaikat, testi fájdalmaikat, illetve a kiégés megelőzésében is hasznosnak bizonyult.

A legegyszerűbb nyújtó gyakorlatok

Az alábbiakban az amerikai Mayo Klinika összeállítása alapján mutatunk be néhány egyszerű nyújtó gyakorlatot, amit akár az irodában ülve is bármikor elvégezhetünk. A gyakorlatsor révén könnyedén megmozgathatjuk a főbb izomcsoportokat, ellazítva a sok ülés és a mentális stressz hatására megfeszült izmokat.