A koronavírus-járvány idején különösen fontos, hogy testi és lelki egészségünk érdekében szakítsunk időt a rendszeres testmozgásra is. A séta remek ötvözete a kikapcsolódásnak és a mozgásnak, és jelenleg azok közé a szabadtéri tevékenységek közé tartozik, ami - a szabályok betartásával - még biztonságosnak mondható.

Egy kiadós séta a stressz levezetésére is kiválóan alkalmas. Fotó: Getty Images

Miért jó, ha gyalogolunk?

A rendszeres séta legnagyobb előnye kétségkívül pozitív élettani hatásaiban rejlik. Átmozgatja az izmokat, javítja az állóképességet, felfrissíti a vérkeringést, és testsúlyunk megtartásában is segíthet. Az Amerikai Szív Társaság (American Heart Association) álláspontja szerint aki rendszeresen sétál, sokat tesz azért, hogy csökkentse a különféle szív- és érrendszeri betegségek és a stroke kialakulásának kockázatát. A séta emellett hozzájárul vérnyomásunk szabályozásához, csökkenti a koleszterinszintünket, és a kiegyensúlyozott vércukorszint biztosításában is szerepet játszik. Számos tanulmányból kiderül, hogy a fizikai aktivitás e módja a szorongásos zavarok, a depresszió és más mentális betegségek kialakulásának esélyét is csökkenti.

Bár a séta alapvetően nem tartozik a legintenzívebb edzések közé, a Popsugar cikkében Mike Tanner személyi edző elárult hat tippet, amelyeket megfogadva a kellemes sétából akár alakformáló edzést is kerekíthetünk. Részletek! h i r d e t é s

Eresszük ki a fáradt gőzt!

A gyaloglás arra is kiválóan alkalmas, hogy levezessük a felgyülemlett stresszt, és mivel nem igényel igazán komoly erőfeszítést, vagy összpontosítást - mint mondjuk a versenysportok -, lehetőséget ad rá, hogy miközben izmaink dolgoznak, mentálisan "szárnyaljunk". Mozgás közben átgondolhatjuk, mi történt velünk aznap, fel tudunk készülni a soron következő kihívásokra, de gondolkodhatunk azon is, hogyan oldjuk meg problémáinkat, esetleg hogyan segítsünk másokon. Persze azt is megtehetjük, hogy nem gondolunk semmire, teljesen "kikapcsolunk", és egy ideig csak "befelé", a testünk jelzéseire figyelünk. Sétálni bárhol lehet: az utcán, egy parkban, erdőben. Nem igényel hosszas előkészületet vagy speciális felszerelést - a többi között ez is az előnyei közé tartozik.

Mivel a nagy családi és baráti összejövetelek, a csoportos programok a koronavírus-járvány miatt egy időre háttérbe szorultak, a közös séta - a szabályok betartásával, vagyis maszkot viselve, egymástól tisztes távolságban haladva - remek alkalom lehet az elmaradt beszélgetések bepótlására. Ahogy arra is, hogy a városból kiszakadva kiránduljunk egyet a természetben. Az esti testmozgás pedig - a kijárási korlátozás miatt ezt most ugyan este 8 óra előtt kell megejteni - remek hatással lehet éjszakai pihenésünkre. Az egészséges fáradtság ugyanis hozzájárul a gyors elalváshoz és a minőségi pihenéshez.

Ahhoz, hogy a séta egészségügyi és mentális hatásai érzékelhetőek legyenek, törekednünk kell rá, hogy mindennap legalább 30 percet gyalogoljunk, lehetőleg tempósan - írja kutatási eredményekre hivatkozva a health.harvard.edu.

Egy, a PubMed Central (PMC), az orvostudományi és az élettudományi folyóiratok archívumának oldalán publikált tanulmány szerint az említett egészségügyi előnyök eléréséhez heti háromszor 30 perces közepes intenzitású séta is elég lehet. Sőt, még csak az sem szükséges, hogy ez a 30 perces mozgás folyamatos legyen, napi háromszor 10 percnyi gyors séta is ugyanolyan hasznos lehet szervezetünk számára.