Ezek a fogadalmak buknak el a leggyorsabban!

A szakemberek szerint ennek többféle oka is lehet: a kitűzött célok túl általánosak, nem elég személyre szabottak vagy nem elég reálisak. Az elhatározást nem követi "akcióterv", vagyis csak ködös elképzeléseink vannak arról, hogyan fogjuk megvalósítani, amit szeretnénk.

Az is gondot okozhat, ha túlságosan sok fogadalmat teszünk egyszerre. A január elsejét pedig sokan olyan mágikus dátumnak tekintik, amelyen "kötelező" fogadalmat tenni - pedig semmiben nem különbözik az év többi napjától (legfeljebb abban, hogy még másnaposak lehetünk és jó sok ünnepi maradék van a hűtőszekrényünkben). Melyek azok a fogadalmak, melyek szinte automatikusan bukásra vannak ítéltetve, és mit tehetünk azért, hogy mégis képesek legyünk megváltoztatni az életünket az új évben?

"Le fogok fogyni"

Fontos az előkészítés Szeretjük a "mágikus" dátumokat: a diéta mindig hétfőn kezdődik és mindig hónap elsején szívjuk el az utolsó szál cigit. A legerősebb hatással január elseje bír - hiszen új év, új élet. De valóban beválik, ha görcsösen ragaszkodunk egy dátumhoz? Kattintson a folytatásért!

A leggyakoribb fogadalom - egyben az, melyről a legtöbbször feledkezünk el, általában már január első hétvégéjére. A fogadalom túlságosan általános, ugyanakkor túlságosan is nagy falat lehet, hiszen a siker rengeteg apróságból áll össze, vagyis minden nap legalább egy olyan döntést kell meghoznunk, mely közelebb vagy távolabb vihet a sikertől. A fogyás lehet öt kiló vagy ötven, lehet, hogy csak két kilométerrel többet kell futnunk hozzá hetente, de az is, hogy az egész életünket át kell szervezni. Próbáljunk meg kis lépesekben gondolkodni, tűzzünk ki magunk elé részcélokat is, legyünk minél pontosabbak a célok meghatározásánál. Ne felejtsünk el étkezési, illetve edzési naplót vezetni, és ha szükséges, kérjünk szakszerű segítséget.

"Kevesebb pénzt fogok költeni"

Szintén nagyon gyakori célkitűzés, ám gyakran nagyon nehéz megvalósítani. A legfontosabb, hogy tisztában legyünk a saját költekezési szokásainkkal, azzal, hogy mennyi bevételünk és mennyi kiadásunk van egy hónapban. Készítsünk költségvetést (és tartsuk is magunkat hozzá), vizsgáljuk felül a havi kiadásainkat (például nézzük meg, hogy nincs-e a piacon számunkra kedvezőbb telefon-előfizetés vagy biztosítás). Ha a költekezés visszaszorítása a cél, határozzuk meg azt is, mire szeretnénk a fennmaradt összeget félretenni. A nehezebb időkre? Egy nyaralásra? Talán egy új lakásra?

Az új életmódot ritkán tudjuk néhány hétnél tovább tartani

"Boldogabb leszek és jobban fogom élvezni az életet"

Ezt nagyon egyszerű mondani, ám jóval nehezebb megvalósítani. A "legyél minden nap boldogabb"-elméletet nem könnyű átültetni a gyakorlatba, különösen akkor, ha valakire egyébként a negatívabb gondolkodás a jellemző. Az általános, sőt közhelyes hozzáállás helyett inkább találjuk meg azokat a dolgokat, melyek boldogabbá és elégedettebbé tesznek minket, és legyenek ezek a megvalósítandó célok. Sajátítsunk el stresszkezelési technikákat, írjunk naplót, beszélgessünk többet a barátainkkal, járjunk el jógázni.

"Jobban fogok törődni másokkal és jobb ember leszek"

Bármennyire is szép az elképzelés, ennek a célnak a megvalósítása talán a legnehezebb. Ahhoz ugyanis, hogy sikeresen meg tudjuk valósítani a céljainkat, azoknak minél specifikusabbnak kell lennie - állítják a szakemberek. A "jobb emberség" azonban rendkívül tág fogalom, és mindenkinek más jelent, hiszen mindenkinél mások azok a problémák, melyeket szeretnénk megoldani. Próbáljuk meg minél pontosabban megfogalmazni, mely tulajdonságunkon szeretnénk változtatni, és keressünk olyan módszert, melynek segítségével meg is valósíthatjuk ezt.