Aki magányos, az ünnepekkor (is) őket hívja

Bár már nem annyira markáns a különbség, mint 10-20 évvel ezelőtt, a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének (LESZ) telefonszolgálatainál máig sűrűbb az ünnepi időszak az év többi részéhez képest: ilyenkor akár 10-15 százalékkal is nőhet a beérkező hívások mennyisége. Hasonló mértékű emelkedés mutatható ki a magányos telefonálók esetében is. Az érdemi hívások egyharmadánál egész évben jellemző a magány megjelenése, ez az arány az ünnepekkor 10 százalékkal magasabb. "Már mindenszentektől kezdődően megfigyelhető, hogy fokozatosan növekszik azoknak a hívóknak a száma, akik magányosnak érzik magukat. Ez teljesen érthető, hiszen a karácsony közeledtével a szokásosnál jobban előtérbe kerülnek az emberi kapcsolatok, vagy éppen azoknak a hiánya, ami felerősítheti a magány érzését" - mondta el Dudás Erika.

Magyarországon 51 évvel ezelőtt, 1970-ben alakult meg az első telefonos lelkisegély-szolgálat, amely kezdetben mindössze egy ügyelővel és egy telefonnal működött. Ma a LESZ összesen 24 tagszolgálatot számlál, és 500 képzett önkéntes fogadja a segélykérők hívásait. A telefonszolgálatok éjjel-nappal, minden hálózatról ingyenesen hívhatóak a 116-123-as telefonszámon. Ezen kívül tavaly áprilisban egy másik vonalat is szolgálatba állítottak, ez a 06 80 810-600-as telefonszámon érhető el, péntek este 7 órától szerda 13 óráig folyamatosan.

Az, hogy mi áll a hívók magánya mögött, változó. Gyakori, hogy valakinek elhunyt egy szerette, például a házastársa vagy a gyermeke, és először tölti nélküle a karácsonyt. Az is lehet magányos, akinek párkapcsolati problémája van, például elhagyták: nehéz feldolgozni, hogy tavaly még együtt ünnepelt a szerelmével, idén viszont már külön lesznek. Szintén fájóbb lehet ilyenkor, ha valaki társat keres, de még nem találta meg a hozzá illő partnert, és emiatt újra egyedül kell ünnepelnie. Sokan vannak, akik távol élnek a gyerekeiktől, unokáiktól, így még az ünnepekkor sem tudnak találkozni egymással. Ebben az esetben a magányt az sem enyhíti, ha az interneten keresztül tartják a kapcsolatot, a telefonálók nagy részének ugyanis a személyes jelenlét sokkal fontosabb - főleg karácsonykor.

Az ünnepi időszakban sok magányos tárcsázza a lelkisegély telefonszámát. A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

A férfiaknak könnyebb így

Az adventi időszakban egyébként az idősebb korosztályból kerül ki a magányos hívók többsége, de a középkorúak is sokszor kérnek segítséget amiatt, hogy egyedül érzik magukat. Bár a 18 év alatti hívók aránya - ahogy egész évben, úgy az ünnepekkor is - viszonylag alacsony, de mint azt a LESZ elnöke hangsúlyozta, a magány őket is ugyanúgy érintheti. Kifejezetten gyakori például, hogy nincsenek barátaik, és ezért nem tudják kivel megbeszélni a problémáikat, vagy ha vannak is, nem olyanok, akiknek ki mernék önteni a szívüket.

Ami a nemek szerinti megoszlást illeti, pár éve még a nők voltak túlsúlyban a magányos hívók között, mára azonban közel azonos lett az arány. Sőt, előfordul, hogy férfiak tárcsázzák többször ilyen problémával a lelkisegély telefonszámát. A tapasztalatok ráadásul azt mutatják, hogy az erősebbik nem képviselői könnyebben megnyílnak akkor, ha telefonon keresztül, anonim módon beszélhetnek arról, ami bennük van.

Ajándék, hogy rájuk szánja az idejét

De hogyan segíthet valakinek egy telefonbeszélgetés? Dudás úgy véli, a LESZ önkéntesei már a "jelenlétükkel" is hozzájárulnak ahhoz, hogy a hívó lelkileg jobban legyen. "Azáltal, hogy csak rá figyelünk, csak őt hallgatjuk, azt az érzést erősítjük benne, hogy fontos, amit mond, és előttünk bármivel kapcsolatban megnyílhat. Elárulhat például egy régóta őrizgetett titkot, amiről rajta kívül senki nem tud. De ha csupán meg szeretné osztani a gondolatait, arra is van lehetősége" - így az elnök, aki hozzátette: gyakori, hogy ugyanaz a hívó az ünnepek alatt többször is keresi őket. Azzal ugyanis, hogy legalább telefonon kapcsolatot tud létesíteni, könnyebb lehet számára ennek az időszaknak a megélése.

Az értő hallgatás mellett fontos, hogy az önkéntesek türelmesek, empatikusak legyenek a beszélgetés során. Értékelniük kell, hogy a telefon másik végén lévő ember kitárulkozik előttük, vagy fogalmazhatunk úgy is: ajándéknak kell tekinteniük, hogy rájuk szánja az idejét. Ez ugyanis azt jelenti: eljutott odáig, hogy el akarja mondani a lelke legmélyéről feltörő érzéseket, mert tudja, hogy így megkönnyebbülhet.

Az önkéntesek általában nem tippeket, tanácsokat adnak a telefonálónak, inkább próbálnak együtt gondolkodni vele, hogyan lehetne ezen a helyzeten változtatni. "Előfordul, hogy nem olyan régóta magányos a hívó, korábban sok barátja volt, társaságba járt, sikeresnek, hasznosnak érezte magát. Ilyenkor igyekszünk felidézni ezeket a pozitív tapasztalatokat, és átbeszélni, mi az, amit hasznosítani lehet annak érdekében, hogy ne lássa olyan negatívan a jövőjét. Ha valaki azért magányos, mert elhunyt a társa, akkor számba vesszük, mi az, amit kapott tőle, vagy amit esetleg közösen csináltak. Az emlékek segíthetnek abban, hogy jobban érezze magát, vagy a hatásukra eszébe juthatnak olyan lehetőségek, amiknek a megélését, kihasználását pont a magányérzés gátolta" - magyarázza Dudás Erika.

Az elnök szerint bár minden önkéntes, aki a LESZ-nél dolgozik, tiszteletet érdemel, azokat, akik az ünnepek alatt is szolgálatot teljesítenek, és a családjuk helyett a hívókkal "vannak", külön köszönet illeti.