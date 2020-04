A meditáció ezért egészséges

Csökkenti a szorongást

A meditáció stresszcsökkentő hatása miatt a szorongást is képes csökkenteni. Rendszeres gyakorlásával javulhat a pánikbetegek, illetve a különböző fóbiákkal és kényszeres viselkedési zavarokkal küzdők állapota.

A nondirektív, azaz "iránytalan" meditáció azt az agyterületet képes aktiválni, amely egyébként pihenéskor irányítja az életünket, és a gondolatok, érzelmek feldolgozásáért felelős. Bővebben erről az alábbi cikkünkben írtunk!

Hozzájárul az érzelmi egészséghez

Kutatások szerint azoknak, akik rendszeresen meditálnak, magasabb az önértékelésük, és az életszemléletük is pozitívabb. Stressz hatására a testünk olyan anyagokat termel, amelyek hatással vannak a hangulatunkra, és ha a szervezetünkben a szintjük tartósan magas lesz, akkor sokkal hajlamosabbakká válunk a depresszióra.

Csökkentheti a korral járó memóriavesztést

A meditáció több fajtája is jó hatással van a szellemi frissességre, és a demenciával küzdők állapotában is javulást hozhat. Azoknak is jót tesz, akiknek a családjában ilyen betegséggel küzdő ember van, mert segít megbirkózni az ápolással járó érzelmi stresszel.

Nem csak a stressz leküzdésére lehet hatékony a meditáció

Segíthet a függőségek legyőzésében

A rendszeres meditáció segíthet abban is, hogy megtörje a ragaszkodást a rossz szokásokhoz, így a függőségek kezelésében is hatékony lehet. A drog- és alkoholfüggőség mellett az evészavarokkal küzdőknek is érdemes meditálniuk, mert így könnyebben kordában tarthatják a falási rohamaikat.

Jobban alszunk tőle

A rendszeresen meditálók hamarabb alszanak el, és kipihentebben ébrednek, mint azok, akik nem meditálnak. Ennek oka, hogy ha a test és a lélek is ellazult, akkor sokkal könnyebb álomba zuhanni.

Enyhítheti a fájdalmat

A fizikaifájdalomellen is hatásos lehet a meditáció: bizonyos esetekben csökkenti a fájdalomérzetet, illetve egyes embereknél kitolhatja a fájdalomküszöböt is.

Forrás: care2.com