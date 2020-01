A legegészségesebb újévi fogadalmak

Együnk többet!

Pontosabban mondva: együnk több egészséges ételt! "Imádunk olyan célokat megfogalmazni, amelyek úgy kezdődnek, hogy együnk többet valamiből" - indokolta a felütést Lauren Slayton dietetikus, a New York-i székhelyű FoodTrainers igazgatója. Jó megoldás lehet például, ha elhatározzuk, hogy több probiotikus élelmiszert fogunk fogyasztani, mint amilyen a miso, a japán konyha közismert pasztája, valamint az almaborecet és a joghurt. Mindezek segítségével ráadásul nem csupán a hangulatunkat javíthatjuk, de hatékonyabban tüntethetjük el a kevésbé értékes rágcsálnivalókat is az étkezésünkből. Ez utóbbi kapcsán érdemes megemlíteni, hogy amennyiben szeretnénk megszabadulni a bűnös élvezetektől, úgy nem feltétlenül a teljes megvonás jelenti a legjobb módszert. "Ahelyett például, hogy minden héten fogyasztanánk vörös húst, fogadjunk meg inkább, hogy csak havonta egyszer tesszük" - javasolja Keri Peterson, a Lenox Hill kórház belgyógyásza. Ha csak ritkán ugyan, de olykor ünnepi módon megengedjük magunknak kedvenc fogásainkat, azzal összességében könnyebb lesz megállni a bűnözést a mindennapokban.

Néhány egyszerű újévi fogadalommal nagy szolgálatot tehetünk az egészségünknek

Feküdjünk le korábban!

Sokak - különösen éjjeli baglyok - számára teljesen a valóságtól elrugaszkodott ötletnek tűnhet, hogy megfogadják: éjszakánként legalább nyolc órát fognak alvással tölteni. Ilyen esetekben segítséget jelenthet, ha csupán 15 perccel fekszünk le korábban a megszokotthoz képest. "Sokkal jobb, ha időről időre, fokozatosan hozzuk előrébb 15 percekkel a lefekvés idejét, mintha egycsapásra kimondanánk, hogy ezentúl éjfél helyett már este 10-kor az ágyban leszünk" - mondta el Roshini Raj, a New York-i Egyetem Langone egészségügyi központjának orvosprofesszora. "Bárki képes lehet megoldani, hogy 15 perccel hamarabb hajtja álomra a fejét. Ha pedig kitartunk emellett, egyszer csak azon kapjuk majd magunkat, hogy már másfél órával hamarabb elálmosodunk, mint a fogadalomtétel előtti időkben" - tette hozzá a szakember.

Takarítás helyett meditáljunk!

Ahelyett, hogy évről évre megfogadnánk (nyilvánvalóan hiábavaló módon), hogy ezentúl sokkal nagyobb rendet tartunk majd az életterünkben, érdemes inkább kipróbálni a napi egyszeri meditálást. "Amikor az ember stresszes, siet, szorong vagy depresszív hangulatban van, akkor az utolsó dolog, ami eszébe jut, hogy kitakarítsa a lakást" - mutatott rá Sherry Blair, a Dél-kaliforniai Egyetem adjunktusa, a pozitív pszichológia szakértője. "A figyelem és tudatosság viszont segít magunkra összpontosítani" - tette hozzá. Egy több mint 3500 felnőtt részvételével lefolytatott 2014-es tanulmány eredményei szerint napi 30 perc meditáció alig nyolc hét alatt érzékelhető javulást hozott a résztvevők depressziós és szorongásos panaszai terén. "Amint az ember elkezdi megtisztítani a gondolatait, egyszeriben jobban is érzi magát" - hangsúlyozta Blair.

Lépjünk az egészséges testsúlyért!

Hogyan tarthatjuk be sikeresen a rendszeres testmozgásra vonatkozó újévi fogadalmunkat? A személyi edző tanácsait ide kattintva olvashatja el.

Szó szerint lépésekre van szükségünk. "Felesleges folyamatosan azon aggódni, hogy miként illeszthetjük be az edzéseket a hetünkbe. Inkább arra szoktam kérni a klienseimet, hogy fókuszáljanak a lépésszámuk növelésére a mindennapos tevékenységeik közben" - árulta el Shannon Fable személyi edző, az Anytime Fitness franchise edzésprogramjának igazgatója. "Mindössze napi 500 extra lépés öt napon keresztül már szignifikáns változásokhoz vezet" - hívta fel a figyelmet. Ehhez betervezhetünk rövid szüneteket a nap folyamán, amikor körbegyalogoljuk a háztömböt, de sokat jelent már az is, ha inkább odasétálunk a munkatársaink asztalához ahelyett, hogy e-mailt írnánk nekik. Ilyen módon a teljes testünkkel jót teszünk, beleértve, hogy a súlyfelesleg felszaporodásának is gátat szabhatunk. "A cél mindenképpen egy egészségesebb életmód kialakítása, nem önmagában a fogyás. A súlyvesztés, illetve az ideális testsúly fenntartása a helyes életvitel természetes hozadéka" - hangsúlyozta Rania Batayneh táplálkozási szakértő.

Vásárlással a cigaretta ellen

A spórolásra bármikor könnyű okot találni, legyen szó egy új számítástechnikai eszközről vagy bármilyen más anyagi vágyunkról. A trükk az, hogy megfogadjuk: a rávalót kizárólag a dohányzás, illetve a dohánytermékek elhagyásával megspórolt pénzből gyűjtjük össze. "A dohányzás daganatos megbetegedésektől a szív- és érrendszeri betegségekig számos kórkép kockázatát fokozza, szóval ha csak egy dolgot tanácsolhatnék az embereknek újévi fogadalom gyanánt, akkor az a dohányzásról való leszokás lenne" - fogalmazott Leana Wen, a George Washington Egyetem sürgősségi orvosa. Habár amilyen sokan vágynak rá, a leszokás olyannyira nehéz feladat, ugyanakkor közel sem lehetetlen. Extra motivációt jelenthet például, ha minden hónapban arra gyűjtjük össze a meg nem vásárolt cigaretták után fennmaradó összeget, hogy vegyünk belőle valamit, amire nagyon vágyunk. "Érdemes kiszámolni, hogy mennyit költünk hetente dohánytermékekre. Mi lenne, ha ezt az összeget minden vasárnap megtalálnánk a párnánk alatt? Mire költenénk?" - tette fel az elgondolkodtató kérdést Marti MacGibbon függőségi specialista. Kitért rá, érdemes lehet a lakáson belül jól látható helyre kitenni annak a terméknek vagy szolgáltatásnak a fotóját, amelyre spórolunk, ezzel is erősítve magunkban az elhatározást.

Naplózzuk a kedvenc dolgainkat!

Nem célszerű úgy nekiindulni az új évnek, hogy egyszerűen csak boldogabbak akarunk lenni. Vegyük konkrétabbra a fogadalmat, és mondjuk azt, hogy az előttünk álló 365 nap mindegyikének reggelén leírunk egy naplóba egy olyan dolgot, amiért hálásak vagyunk. "Nem számít, ha éppen összecsapnak a fejünk felett a hullámok, igenis szakítsunk rendszeresen időt arra, hogy felidézzük magunkban, mi mindenünk van, aminek örülhetünk. Ez segít, hogy több boldogságra leljünk az életben" - javasolja Sadie Nardini életmódszakértő. Kutatások igazolják, hogy azok, akik rendszeresen naplózzák, miért lehetnek hálásak, jobban alszanak, többet mozognak és ritkábban kell orvoshoz fordulniuk.

Forrás: rd.com