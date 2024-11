Nőni kezdtek a varázsgombák, miután az ereibe fecskendezte őket

Abbahagyta a bipoláris zavarra felírt gyógyszereinek szedését az a férfi, aki inkább a természethez fordult segítségért. A varázsgombákhoz nyúlt: teát főzött belőlük, majd az ereibe fecskendezte – írta meg az IFL Science.

Varázsgomba. Fotó: Getty Images

Amikor a sürgősségire került, már vért hányt

Amikor abbahagyta a gyógyszereit, még inkább szélsőségessé vált a férfi viselkedése és a kedélyállapota. Ekkor kezdett el érdeklődni az LSD mikrodózisú adagolása és a pszilocibin, egy természetben előforduló pszichedelikus szer iránt, amelyet bizonyos gombafajok termelnek. Mint megtudta, számos kísérlet kimutatta korábban, hogy a vegyületnek terápiás hatása lehet a súlyos depresszióval és szorongással küzdő betegeknél. Azt azonban figyelmen kívül hagyta, hogy ezt az eredményt csak ellenőrzött vizsgálatok során tudták megállapítani, ahol a gyógyszert szájon át adagolták. Ő inkább saját maga lépett a tettek mezejére: leforrázta a gombákat, a főzetet pedig az ereibe fecskendezte.