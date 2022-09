Az emberek egy része még mindig hajlamos úgy gondolni a depresszióra, mint egyfajta átmeneti életérzésre, ami könnyen el tud múlni, ha az érintett egy kicsit összekapja magát. Ez azonban tévedés. Fontos lenne megérteni, hogy a depresszió betegség, amely komoly testi és lelki tünetekkel jár együtt.

Szomorú vagy depressziós?

A mindennapokban gyakran helytelenül használjuk a depresszió kifejezést, az egyszerű szomorúságunkra is depresszióként hivatkozunk, ezzel bagatellizálva az egyébként súlyos kórképet. Holott a depresszió nem egyenlő az olyan szomorúsággal, amit például a szakítás vagy a munkahely elvesztése okozhat. A szomorúság egy teljesen normális emberi érzés, aminek általában konkrét oka van, és csak ideiglenesen áll fenn.

Ezzel szemben a depresszió mentális betegség, amely az érzéseinket, a hangulatunkat, a gondolatainkat és a viselkedésünket is nagymértékben befolyásolhatja. Depresszió esetén nem kizárólag egy konkrét nehézség miatt vagyunk szomorúak, hanem gyakorlatilag minden miatt. A depressziós nem tudja élvezni azokat a tevékenységeket, amelyek korábban örömet okoztak a számára, türelmetlen, ingerlékeny vagy dühös lesz szinte mindentől, és elveszti az energiáját, illetve a motivációját.

Fotó: Getty Images

A depresszió tünetei

Depresszióra utalhat, ha az alábbi tünetek közül több is jelentkezik legalább két héten keresztül szinte mindennap:

tartós szomorúság, szorongás és ürességérzet;

reménytelenség, pesszimizmus;



bűntudat, az önértékelés elvesztése;



csökkent energiaszint, kimerültség;



ingerlékenység;



az érdeklődés és öröm elvesztése korábban kedvelt hobbikkal és aktivitásokkal kapcsolatban;



a mozgás és a beszéd lelassulása;



koncentrációs és memóriazavarok, döntéshozatali nehézségek;



alvászavar, ami lehet álmatlanság, de túlalvás is;



az étvágy és a testsúly megváltozása;



önsértési, öngyilkossági gondolatok vagy kísérletek;



fájdalmak, emésztési panaszok, amelyek mögött nincs tisztán kimutatható fizikai kiváltó ok, illetve amelyek nem javulnak kezelés hatására.



A tünetek súlyossága és tartóssága egyénenként változó lehet, és nem minden depressziós tapasztalja meg az összes felsorolt panaszt. Érdemes hozzátenni, hogy a súlyosságát tekintve a depressziónak többféle típusa is lehet: megkülönböztetünk enyhe, közepes vagy súlyos mértékű betegséget is.

Hogyan kezelhető a depresszió?

Mindenképpen javasolt mihamarabb szakember segítségét kérni, annál is inkább, mert a depresszió az egyik leghatékonyabban kezelhető mentális zavar. A betegek nagyjából 80-90 százaléka jól reagál a kezelésre, és valamilyen szintű javulás lényegében mindenkinél elérhető. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az orvosi kezeléseken túl maguk az érintettek is sokat tehetnek az állapotuk javítása érdekében: a rendszeres testmozgás, a kiegyensúlyozott étkezés és a pihentető éjszakai alvás, illetve az alkoholfogyasztás kerülése mind-mind segítheti a gyógyulást. Enyhébb panaszok esetén vény nélkül kapható, gyógynövénytartalmú készítmények is segíthetnek a tünetek enyhítésében.

