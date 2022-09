Bár a civilizációs betegségnek tartott stressz kisebb-nagyobb mértékben szinte minden embert érint a modern világban, az idegösszeomlás a szorongás okozta egészségügyi zavarok egyik legsúlyosabbika. Egyfajta alkalmazkodási zavart jelent, amikor az érintett olyan helyzetbe kerül, amelyre nincsenek megoldási mintái, nem tud azzal megküzdeni. Ezt bármilyen olyan esemény okozhatja, amellyel az érintett korábban még nem állt szemben, ezért még nem alakultak ki a megfelelő megküzdési mintái: például a munkahely elvesztése, egy válás vagy egy haláleset, vagy ha kiderül: súlyosan beteg.

Idegösszeomlása bárkinek lehet, férfiaknak és nőknek, idősebbeknek és fiatalabbaknak egyaránt. Jellegzetes tüneteiről, veszélyeiről és a kezelés módjairól bővebben Betegségek A-Z rovatunkban olvashat!

Ezekben a helyzetek a szorongásért felelős agyterületek kezdenek el dolgozni, túlstimulált állapotba kerül az egész szimpatikus idegrendszer. A feszültség testi tüneteket (alvásproblémákat, erősebb szívdobogást , izzadást, remegést, székelési gondokat) is okoz, ami azonban további feszültséget eredményez, így a beteg egy ördögi körbe kerül. Az idegösszeomlás kialakulásának esélye - ellentétben a legtöbb betegséggel - a kor előrehaladtával csökken. A szorongásra való hajlam ugyanis az évek folyamán egyre kisebb, az idős emberek inkább egyfajta gátolt depressziós állapottal reagálnak a krízishelyzetekre.

A stressz testi tüneteket produkál, ez pedig további feszültséget szül

A kezelés pszichiáteri vagy pszichológusi segítséggel történik, bár sok esetben erre nincs szükség, az érintettek nem is keresnek szakembert. Mivel nem klasszikus mentális zavarról van szó, gyerekeknél segíthet a szülő vagy egy diákkal bizalmas viszonyban álló tanár, felnőtteknél is támaszt jelenthetnek a barátok, rokonok, vagy éppen a papok.

Súlyos állapotot eredményezhet

Ha valaki képes az úgynevezett kreatív krízismegoldásra , és azzal átverekszi magát a krízisen, akkor meg is erősödhet, olyan megküzdési stratégiákat sajátíthat el, amelyek később segíthetik az újabb krízisek megelőzését is. Előfordul viszont az is, hogy a krízist leküzdve ugyanolyan, sőt rosszabb állapotba kerül a beteg, mint az idegösszeomláskor.

Ha valaki nem tud túllépni az idegösszeomlást okozó krízishelyzeten, esetleg abba visszaesik, egyéb mentális zavarok, így például depresszió és szorongás is kialakulhat. Sokan elkezdenek inni és gyógyszereket szedni, ami függőséghez vezethet. A legrosszabb eset, amikor valaki öngyilkosságot is megkísérel.