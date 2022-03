Ha 5 kérdésre igen a válasz, forduljunk szakemberhez

A depresszió egy igen gyakori mentális zavar, amely legalább negyedmilliárd embert érint világszerte. Felismerését és az érintettek szakszerű segítséghez jutását azonban a mai napig hátráltatják bizonyos tévhitek és negatív előítéletek. Először is fontos leszögezni, hogy nem egy "női betegségről" beszélünk, ugyanis a férfiakat is ugyanúgy érintheti, ráadásul a befejezett öngyilkosságok száma éppen az "erősebbik nem" körében magasabb.

Egyre többször kerül szóba a szülés utáni depresszió, így egyre több újdonsült édesanya meri felvállalni, hogy segítségre van szüksége. Az érem másik oldaláról azonban eddig mintha elfeledkeztünk volna: az apákról.

Vannak olyan, igen káros hiedelmek is, amelyek miatt sokan túl sokáig halogatják a segítségkérést. Ilyen például az, hogy ez nem is egy valós betegség, csak az érintettek fejében létezik, illetve az, hogy a depresszió a gyengeség jele, vagy nem több egyszerű szomorúságnál. Az sem igaz, hogy a depresszió kialakulása azon múlik, hogy eldöntjük, rosszul érezzük-e magunkat.

A probléma bagatellizálása egy idő után komolyan kihathat a depressziós ember mindennapjaira és életminőségére, és akár tartós testi tünetek is megjelenhetnek. Az állandó rossz közérzet, a gyakori szédülés, a fej-, hát- és hasfájás, valamint az emésztési gondok is lehetnek a kezeletlen depresszió megnyilvánulásai, de még akár szívproblémák és légzési nehézségek hátterében is megbújhat ez a betegség.

Az üresség, az örömtelenség és a reménytelenség érzése is depresszióra utal. Fotó: Getty Images

Öt igennél már gyanakodni kezdhetünk

A fentiek miatt tehát nagyon fontos, hogy depresszió gyanúja esetén mielőbb szakemberhez forduljunk. Ahhoz pedig, hogy milyen panaszok esetén kezdjünk gyanakodni, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) közösségi oldalán megosztott kérdőív nyújt segítséget. Gondolkodjunk el az alábbi kérdéseken, és válaszoljunk igennel vagy nemmel.

Lehangoltnak, szomorúnak, üresnek érzi magát?

Kedvtelen, az érdeklődése és az örömérzése csökkent?

Nyugtalan vagy gátolt, lelassult?

Reménytelen, fáradt, kevés az energiája?

Bűntudata van, értéktelennek érzi magát és vádolja magát?

Alvásproblémái vannak?

Túl sokat vagy túl keveset eszik, hirtelen testsúlyváltozást tapasztalt a közelmúltban?

Csökkent a szexuális vágya, szexuális életében zavarok vannak?

Csökkent az összpontosítási, gondolkodási és döntési képessége?

Halálvágy, öngyilkossági gondolatok gyötrik?

Hogyan tovább?

Amennyiben legalább öt kérdésre igennel válaszoltunk, és ez az állapot már minimum 2 hete fennáll, akkor az NNK azt javasolja, hogy keressük fel háziorvosunkat vagy a pszichiátriai gondozót, és kérjünk segítséget. Nem kell tehát beletörődnünk a helyzetünkbe, a depresszió ugyanis megfelelő terápiával - és szükség esetén gyógyszeres kezeléssel - hatékonyan gyógyítható.

Ha pedig öngyilkossági gondolataink is vannak, akkor haladéktalanul hívjuk fel a lelki elsősegélyt a 116-123-as ingyenes számon. De akkor is érdemes kikérni egy szakértő tanácsát, ha a fenti leírás alapján nem magunkra, hanem egyik családtagunkra vagy barátunkra ismertünk rá.