Felismeri a téli depresszió jeleit?

A téli időszak (különösen az ünnepek után) sokak számára szomorkás, hiszen rossz az idő, kevés a napfény, korán sötétedik, nem tudunk annyi időt kint tölteni. Ez egyeseknél nem jelent különösebb problémát, másokat viszont komolyan megviselnek ezek a hónapok.

A szezonális depresszió kezelése történhet fényterápiával (ez az esetek közel 85 százalékában hatékony lehet), pszichoterápiával, esetleg gyógyszerekkel. Az életmód megváltoztatása , például az egészséges táplálkozás, a rendszeres testmozgás is segítségünkre lehet a gyógyulásban, mint ahogy az is, ha igyekszünk minél több időt a szabadban tölteni.

Mivel a tünetegyüttest sokszor nem diagnosztizálják, sőt észre sem veszik, nehéz felmérni, hogy pontosan hány embert érinthet. A szakemberek szerint Európában a népesség közel 10 százaléka is érintett lehet, két százalékuknak pedig kifejezetten súlyos tüneteik lehetnek . Ennek ellenére, sok orvos nem ismeri fel ezt a betegséget vagy éppen nem tartják azt valódi problémának.

Más kutatások szerint két hormonnak, a szerotoninnak és a melatoninnak is szerepe lehet a téli depresszió kialakulásában. Szintén valószínűnek tartják, hogy a téli hónapokban a szervezet belső, biológiai órájának működése "megzavarodik", és nem képes igazítani az alvás és felkelés ritmusát a nappali órákhoz. Ez pedig fáradékonyságot és egyéb tüneteket okozhat. Azonban nem lehet egyetlen okot megállapítani, vagyis valószínű, hogy több dolog együttesen hat a szervezetünkre.

A téli depressziót először 1984-ben írták le, és tulajdonképpen arra a betegségre utal, melynél az illető nem képes megfelelően alkalmazkodni a megváltozott időjárási viszonyokhoz, és ez depressziós tünetekkel jár együtt. A téli depresszió általában november és március között jelentkezik, de nagyon ritkán előfordulhat az is, hogy valaki éppen a nyári hónapokban lesz depressziós.

Kedves Doktornő, Doktor Úr! 43 éves nő vagyok, szenvedélybeteg (alkohol, gyógyszer), de már két és fél éve tiszta vagyok. Már korábban is diagnosztizáltak kevert, szorongásos depresszióval és bipoláris zavarral. Két éve tesztek alapján kiderült, hogy borderline személyiségzavarom van. Jártam másfél évig terápiára, némileg javult az állapotom, de a mai napig nem tudok teljes életet élni. Szedek gyógyszereket, jelenleg Cipralex 10 mg, Brintellix 10 mg és Lamolep 200 mg. Mégis depressziósnak érzem magam, állandóan kedvetlen vagyok, nem tudok örülni semminek, nem tudok koncentrálni, lassú vagyok és nagyon sokat alszom. Úgy érzem, hogy a gyógyszerek nem használnak. Már nagyon kétségbe vagyok esve, sokszor gondolok az öngyilkosságra is. Arra is gondoltam, hogy a szerhasználat miatt nem hatnak már a gyógyszerek, de akkor mit tegyek? Kérem, segítsen, hogy teljes életet tudjak élni. Válaszát köszönöm.

Kedves Kérdező! Érdemes lenne folytatni a pszichoterápiát. Valami benntartja még a rossz hangulatában, akár a múltjából, vagy a jelenéből, de akár a jövőképe hiányából is. Vajon milyen értékekhez, helyzetekhez és személyekhez tud kötődn...