Ez már súlyos depresszió? – figyelmeztető jelek

Sokan mondják: "olyan depis vagyok", ez azonban nem épp a megfelelő kifejezés egy múló rosszkedvre. A depresszió ugyanis betegség, az érintettek elutasítottságot és intenzív szomorúságot élnek át, az esetek zömében pedig szakember segítségére van szükségük a gyógyuláshoz.

Ha állandósul a rosszkedv, lehet, hogy depresszió áll a háttérben. Fotó: Getty Images

A depresszió fajtáit többféle szempont alapján is osztályozhatjuk: súlyosság, lefolyás, kiváltó ok és diagnosztikai kategóriák.

A depresszió jelei

- Az érintettek nem lelnek örömet azokban a tevékenységekben, amelyeket addig élvezettel űztek: abbahagyják a hobbit, súlyosabb esetekben a munkát is.

- Elveszítik kezdeményezőkészségüket és érdeklődésüket a világ dolgai iránt. Nehezen mozdulnak ki a lakásból, akár az ágyból.

- Nem képesek örülni olyan dolgoknak, amelyek korábban boldoggá tették.

- Úgy érzik magukat, mintha leszívták volna az energiáikat: lassabban mozognak, és folyamatosan fáradtnak érzik magukat.

- Énképük irreálisan negatív. A hibát mindig magukban keresik, bűntudatuk, lelkiismeretfurdalásuk van, csúnyának, haszontalannak tartják magukat, és képtelenek arra, hogy meglássák magukban a szépet és a jót.

- Jellemzően túlérzékenyek, viselkedésük szeszélyes, kiszámíthatatlan.

- Jövőképük negatív, vagy nincs.

- Nehezen hoznak döntéseket, lényegtelen dolgokon rágódnak.

- Korábbi valótlan vagy valós félelmeik felerősödhetnek, gyakori a szorongás.

- Kényszerképzetek jelenhetnek meg, de képzelt betegségeket is megélhetnek.

- Jellemző a szégyenérzés, gátlásosság, frusztráció érzése („csak terhére vagyok másoknak”).

- Dekoncentráltság és figyelemzavar is felléphet.

- Krónikus fájdalomérzés, a fájdalomküszöb csökkenése jelenhet meg.

- A reménytelenség érzése akár halálvágyig, sőt öngyilkosságig is fajulhat.

Így képes felismerni a mesterséges intelligencia a depresszió jeleit az emberi hangban.

A depresszió testi tünetei

- fejfájás

- emésztési zavarok

- szédülés

- mellkasi szorítás érzés

- csökkent, ritkább esetben túlzott étvágy

- megváltozott alvási szokások, alvászavar

- fokozott alkoholfogyasztás

- csökkenő libidó