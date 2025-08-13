Az önbizalom tanulható – 5 mondat, amit a gyermekednek gyakran kell hallania

Gyereknevelési trendek, könyvek, tanácsadók jönnek-mennek, módszerek változnak, de egy dolog állandó. Szülőként a legfontosabb feladatunk az, hogy gyerekünket segítsük testileg és lelkileg egészséges, boldog és önazonos emberré válni – írja a Nők Lapja.
Minden egyes nap lehetőségünk van arra, hogy szülőként olyan üzeneteket adjunk át gyerekünknek, amelyek erősítik őt és segítenek neki otthon érezni magát a világban.
A legfontosabb önbizalomerősítő mondatok
- Bízom benned! – A bizalom átadható, ragadós: ha valaki hisz bennem, lehet, hogy én is elhiszem magamról, hogy bármire képes vagyok.
- Köszönöm, hogy elmondtad! – Azt üzeni: „Fontos nekem, amit gondolsz. Meghallgatlak, nem ítélkezem.”
- Látom, milyen keményen dolgoztál! – A dicséret akkor hat igazán, ha nem is annyira az eredményt, hanem az erőfeszítést értékeljük.
- Teljesen rendben van, ha hibázol! – Egy gyerek, aki nem fél hibázni, sokkal bátrabban tanul, fejlődik, és kevésbé szorong a teljesítmény miatt.
- Úgy szeretlek, ahogy vagy! – Ez az üzenet erős gyökeret ad: azt a belső érzést, hogy nem kell szerepet játszanom, hogy szerethető legyek. Ez a fajta feltétel nélküli elfogadás adja a legerősebb alapot az egészséges önbizalomhoz.