Nagy segítség a tinédzserek szüleinek

Bevezettek egy új funkciót a tinédzserek közében népszerű csevegőalkalmazásban, a Snapchatben. A Family Center lehetővé teszi, hogy a szülők nyomon kövessék, kikkel beszélgetnek gyermekeik – az üzenetekbe viszont nem tudnak beleolvasni.

A Reuters cikke szerint az újításra nagy szükség volt, ugyanis a közösségi platformok manapság egyre több kritikát kapnak azt illetően, hogy nem védik kellőképpen a fiatal felhasználóikat a káros tartalmaktól és az online zaklatástól. Egyes alkalmazásokat azzal is megvádoltak, hogy a tinédzserek mentális egészségére és testképére is káros hatást gyakorolnak.

Így talán csökkenhet a fiatalokat ért online zaklatások száma. Fotó: Getty Images

Így sem láthatnak mindent a szülők

Jeremy Voss, a Snapchatet üzemeltető vállalat egyik felelős vezetője megerősítette, hogy a szülők csak gyermekeik ismerőseinek listáját nézhetik meg, illetve azt, hogy a fiatalok kikkel csevegtek az elmúlt hét napban. A privát tartalmakhoz azonban nem fognak hozzáférni. Az viszont megtehetik, hogy a gyanúsnak gondolt felhasználói fiókokat jelentsék a vállalat felé. Azonban erre a monitorozásra is csak akkor nyílik lehetőségük a szülőknek, ha a tinédzserek beleegyeznek abba, hogy csatlakozzanak a Family Centerhez.

A fiatalok védelmében

A cég egyébként további biztonsági funkciók bevezetését tervezi a közeljövőben. Az egyik terv például az, hogy a szülők értesítést kapnak majd arról, ha gyermekük jelentést tesz egy felhasználói visszaélésről.

Bizonyos biztonsági beállítások pedig már most is a tinédzserek védelmét szolgálják. Ilyen például az is, hogy a 18 éven aluli Snapchat-felhasználókat csak akkor dobja fel az alkalmazás „ajánlott barátként”, ha a másik felhasználóval vannak közös ismerőseik – teljesen idegenek tehát eleve meg sem találják őket. A 13 éven aluliakat pedig regisztrálni sem engedi az alkalmazás.



