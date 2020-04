Miért nem merünk a halálról beszélni?

Félünk, hogy elveszíthetjük szüleinket, gyerekünket, illetve a saját halálunkkal kapcsolatos , sokszor elfojtott szorongás is meghatározó. Ha nem vagyunk képesek elfogadni azt, hogy az élet egyszer véget ér, ez a halálfélelem megronthatja életünket és a kor előre haladtával egyre inkább rettegni kezdünk az öregedéstől, az elmúlástól.

Mióta a halál legtöbb esetben egészségügyi intézményben következik be és már nem általános szokás a háznál történő ravatalozás, nem igazán alakultak ki új rítusok a régiek - amikor az elhunytat a tisztaszobában ravatalozták fel, a családtagok pedig köré gyűltek - helyett. Nem ritka, hogy 40-50 éves korunkig nem látunk halottat, amikor pedig sor kerül erre,rá. Nagyon nehéz a halálról a haldoklókkal beszélni , de nem engedjük idős családtagjainknak sem, hogy szóba hozzák a témát.

Pedig az, hogy még időben,- például elbúcsúzhatnak szeretteiktől, elmondhatják, amit nem mondtak még el, bocsánatot kérhetnek - a haldokló útját könnyíti meg. Ha átgondolhatják életüket, kapcsolataikat, megmondhatják, milyen módon legyenek eltemetve , nem csak számukra könnyíti meg a békés kilépést az életből, de az utánuk maradóknak is megkönnyíti a gyász feldolgozását. A méltósággal vállalt halál olyan példát mutathat a fiatalabbaknak, ami segítheti eloszlatni az ő halálfélelmüket is. Nagyon fontos, hogy a családon belül merjünk a halálról beszélni, beleértve a gyerekeket is, a maguk értelmi szintjén, életkoruknak megfelelően.