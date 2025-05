„És mikor jön a baba?” – meddőségről őszintén a HáziPatika Rendelő című vodcastjében

A nehezített gyermekvállalásról beszélt legújabb Rendelő-videónkban Szandiné Csáktornyai Fanni, az Őszintén a meddőségről podcast egyik létrehozója. A meddőség nemcsak orvosi kérdés, hanem mélyen emberi történet is. Ebben a részben tabuk nélkül esik szó arról, milyen az, amikor a várva várt baba nem jön – és ilyen élethelyzetben hogyan lehet megőrizni lelki egyensúlyunkat.

Szégyen, tabu, tehetetlenség érzése társulhat a nehezített gyermekvállaláshoz

Ha egy fiatal pár a gyermekvállalás során akadályokba ütközik, és a várva várt öröm helyett kudarcok érik, mert nem sikerül a fogantatás, előbb vagy utóbb, de szüksége van támogatásra. A sorstársak megtalálása nem mindig egyszerű, mivel sokan titkolják vagy szégyellik, hogy míg mások számára egyszerűnek tűnik a családalapítás, nekik hosszú, nehéz évek árán sem megy.

Fanni, mint érintett egy ideig maga cipelte a terhet, majd ráébredt, hogy egy sorsközösség létrehozásával sokat segíthet másoknak és magának is. Ráadásul az Instagram segítségével olyanokhoz is eljutottak a tartalmai, akiknek nincs ilyen problémájuk. Azzal azonban, hogy láthatóvá tette, mennyi fájdalommal és mennyi cselekvéssel jár ez az út, empátiára is nevel.

Együtt könnyebb megbirkózni a diagnózis hatásaival

Komáromi Eszter meddőségi coach barátnőjével indítottak podcastsorozatot, ahol igyekeznek kézzelfogható segítséget nyújtani a hasonló helyzetben lévőknek.

