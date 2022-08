Az alvászavarok mostanra népbetegségnek számítanak. A magyar felnőtt lakosság nagyjából fele legalább egyszer életében megtapasztalta már a rövid ideig tartó álmatlanságot, míg a 10 százalékuk tartós inszomniától szenved. Az álmatlanság, vagyis az inszomnia megnyilvánulhat elalvási vagy átalvási zavar formájában is: vannak, akik nehezen tudnak elaludni, mások pedig gyorsan elalszanak, de zavaróan sokszor fölébrednek az éjszaka folyamán, és nem tudnak visszaaludni.

Mi okozza az álmatlanságot?

Alvásunk minőségét többféle külső és belső tényező is befolyásolhatja: a helytelen étrend, a mozgásszegény életmód vagy éppen az alkoholfogyasztás mellett nagyon sok esetben a hosszan fennálló, kezeletlen stressz áll az inszomnia kialakulása mögött.

Az állandó feszültség okozta álmatlanság ráadásul ördögi kört is elindíthat: a forgolódással töltött éjszakákat általában nyúzott reggelek és fáradt nappalok követik, és ez a folytonos fáradtság és kialvatlanság egy idő után a teljesítményünkre is rányomhatja a bélyegét. Ha pedig a csökkent teljesítményünk miatt a munkahelyünkön kudarcok érnek bennünket, az megint csak tovább fogja szítani a bennünk tomboló feszültséget, míg végül az éjszakáink kész rémálommá válhatnak.

Fotó: Getty Images

Milyen következményei lehetnek a kialvatlanságnak?

A hosszan fennálló alváshiány számos megbetegedéshez vezethet: az érintetteknél megnő a depresszió, a szív-érrendszeri betegségek és a cukorbetegség kockázata. Az alváshiány összefüggésben áll az elhízással is, mivel kedvezőtlen irányba befolyásolja az anyagcsere-folyamatokat.

Változtassunk a szokásainkon!

A szakemberek ajánlása szerint a 18-64 év közötti felnőtteknek 7-9 órányi alvásra van szükségük naponta ahhoz, hogy kipihenten ébredjenek. A nyugodt alvás érdekében mi magunk is sokat tehetünk azzal, ha bevezetünk néhány jó szokást az életünkbe.

Alakítsunk ki napirendet! Kifejezetten ronthat az álmatlanságunkon a rendszertelenség, éppen ezért próbáljuk meg a biológiai óránknak megfelelően alakítani a napjainkat. Hogy ez mit jelent? Keljünk és feküdjünk mindennap nagyjából ugyanakkor. A rendszerességnek és következetességnek köszönhetően szervezetünk szépen lassan megtanulja majd, mikor jön el a pihenés ideje.

Figyeljünk a környezetünkre! A pihentető éjszakához megfelelő, nyugodt környezetre is szükségünk lesz. Fontos például, hogy a hálószobában csend és sötét legyen, hogy ne zavarhassa meg a jó alvásunkat zaj vagy fényforrás. Érdemes a hőmérsékletre is odafigyelni: a hálószobában ne legyen se túl hideg, se túl meleg, a pihentető alváshoz 20 Celsius-fok az optimális.

Kerüljük a dohányzást, az alkoholt és a kávét! Ha lehet, délután 2 után már ne igyunk kávét, ugyanis a benne lévő koffein az éjszakai pihenésünket is zavarhatja. A koffeinhez hasonlóan a nikotin is stimulánsnak számít, amely nemcsak az elalvást, de a pihentető alvást is megakadályozhatja. A legjobb tehát, amit egészségünk érdekében tehetünk, ha letesszük a cigarettát. A lefekvés előtt elfogyasztott alkohol az ellazulást segítheti ugyan, az éjszakai alvás minőségét viszont szintén rontja. Figyeljünk arra, hogy az esti órákban, lefekvés előtt már ne fogyasszunk alkoholos italt.

Törekedjünk az egészséges étkezésre! A vacsorára elfogyasztott fogások semmiképpen ne legyenek nehezek, zsírosak vagy éppen cukrosak. Az ilyen ételek nagyon megterhelik az emésztőrendszert, túl nagy munkát rónak rá, ami szintén gátolja a pihentető alvást. Válasszunk inkább egészséges, teljes kiőrlésű gabonát, valamint zöldségeket és gyümölcsöket tartalmazó vacsorát, és azt lefekvés előtt legalább két órával együk meg.

Sportoljunk rendszeresen! A jó minőségű alváshoz elengedhetetlen a rendszeres testmozgás – az viszont egyáltalán nem mindegy, mikor sportolunk. Próbáljuk kerülni az esti órákban végzett megerőltető testmozgást, mert az ilyen tevékenységek csak felpörgetnek bennünket, és nehezítik az elalvást. Szakemberek szerint a testmozgásra a délután 5 és 7 óra közötti időszak az ideális.

Sedacur forte: hívjuk segítségül a gyógynövények erejét!

Ha az életmódváltás mégsem segít, segítségül hívhatjuk a gyógynövények erejét is! A vény nélkül kapható Sedacur forte a macskagyökér, a komló és a citromfű kombinációjával napközben nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és nyugodt alvást biztosít. Napközben nem tompítja a figyelmet, ezért nem befolyásolja hátrányosan a szokásos nappali tevékenységet. A Sedacur forte különösen előnyös választás lehet azok számára, akiknek nem csupán egy altatóra, hanem a nappali feszültség enyhítésére is szükségük van.

VÉNY NÉLKÜL KAPHATÓ GYÓGYSZER