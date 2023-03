A neurológus elmondja mi az EGY módszer, ami tényleg segít elaludni

Úgy tűnik, mintha pár embernek lenne valamiféle különleges képessége, amely lehetővé teszi számára, hogy egy kemény műanyag széken összegömbölyödve, még erős fényben is mélyen aludjon. A többség sajnos nem tartozik közéjük, és inkább küzd az elalvással még este, sötétben, a kényelmes ágyban is. Nekik hoztunk egy olyan szokatlan tippet, ami megkönnyítheti az elalvást.

Van aki órákig forgolódik mielőtt elalszik (Foto: Gettyimages)

A Friday magazin kérdezte meg az olvasókat arról, milyen trükkök váltak be náluk az alváshoz. Meglepő módon többen is azt válaszolták, hogy a hideg zuhany volt számukra a megoldás. Az egyik megszólaló az elmúlt három évben közvetlenül lefekvés előtt hideg zuhanyt vett: "Régebben nehezen tudtam mélyen aludni. Órákat töltöttem azzal, hogy a plafont bámultam, vagy csak a telefonomat nyomkodtam. Egy nyáron egyszer csak úgy döntöttem, hogy lefekvés előtt a hideg zuhany alá állok. A hideg víz megnyugtatta az elmémet, és elterelte a gondolataimat, amelyek ébren tartottak. Ez a zuhany segített abban, hogy alvás előtt koncentráltabban tudjak olvasni, egy óra múlva pedig egyszerűen elaludtam. Most már naponta csinálom ezt. A hideg zuhany jó kedvre derít, és utána könnyen el tudok lazulni."

A hideg zuhanynak az alvást is segíti (Foto: Gettyimages)

Egy másik megszólaló a sport szerelmese, ő azt mondja, hogy soha nem volt gondja az elalvással, és úgy véli, hogy ebben a hideg zuhany is segít neki. "Lefekvés előtt sok gondolatom volt, és nyugtalannak éreztem magam. Most, amikor hazajövök a munkából, este 8 és 10 óra között futni megyek, aztán veszek egy hideg zuhanyt, és perceken belül egyszerűen elalszom. Szeretem ezt a friss, tiszta érzést lefekvés előtt."

A tudomány is igazolja a hideg zuhany előnyeit

Nem véletlenül tapasztalják a megszólalók azt, hogy a hideg zuhany segítheti az elalvást, ezt támasztja alá a tudomány is.

Dr. Mona Chetan Thakre neurológus szakorvos szerint az alvás a pihenés ideje, amikor az agy és a többi szerv elkezd a legfontosabb funkciókra koncentrálni.

"A hideg zuhany, a hűvös hőmérséklet, a testmozgás segít az elalvásban. Vannak, akiknek azért nehéz elaludni, mert az elméjük nem kapcsol ki. A szorongás, a stressz vagy az újra és újra visszatérő ugyanolyan gondolatok akadályozzák az embereket az ellazulásban, ez pedig az elalvás nehézségeihez vezet. Ha az agy nem kapcsol ki, az reggelre súlyos kimerültséget vagy fejfájást okoz."

Amikor hideg zuhanyt veszel, vagy néhány percet a hideg vízben töltesz, a test hőmérséklete drámaian lecsökken. Ennek eredményeképpen a szervezet olyan anyagokat szabadít fel - például melatonint -, amelyek a kutatók szerint segítik az elalvást.

Dr. Thakre szerint az, hogy egyesek miért nem alszanak jól, a géneken is múlhat, de a helyzet javítható még ebben az esetben is. Ehhez fontos az, hogy legyen egy jól tartható esti rutinod, hogy a szervezet tudja, hogy mikor kell alvásra felkészülnie. Illetve ha nem kedveled a hideg vizet, akkor egy egyszerűbb technikát is javasolt a szakember, amihez nem kell megfagyni, hanem elvégezhető a puha ágyban: "Csukd be a szemed, számolj lassan visszafelé 20-tól egyig, koncentrálj a légzésedre, és maradj nyugton legalább 5-10 percig. Ez segít ellazulni és felkészülni az elalvásra."

