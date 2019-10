Éjszakai horkolásunkra szinte minden esetben környezetünk hívja fel a figyelmet, és bár sokan egy legyintéssel elintézik a hírt, valójában nem szabad félvállról venni. A horkolás számos betegséget előjelezhet, sőt okozhat is a "hangoskodó" személynek és környezetének egyaránt.

"Szinte mindenki horkol, ez egy normális állapot"

A horkolás valóban rengeteg - egyes felmérések szerint minden második - embert érint, főleg a korral és a testsúllyal hozható összefüggésbe. Azonban egyáltalán nem mondható normális állapotnak! A horkolás, különösen a légzéskimaradással járó alvási apnoé annak a jele, hogy az illető légútjain valamilyen akadály merült fel, küzdenie kell a folyamatos levegőhöz jutásért.

Gyakori például, hogy a nyelvcsap vagy a lágy szájpadlás izmai elernyednek, "belóg" a levegő útjába, így a beszívott levegő mintegy rásimítja a garatra, elzárva a légutat. A légzéskimaradások során csökken a vér oxigénszintje, ennek jelzésére az agy riadót fúj, az alvó egy pillanatra felébred, az izomtónusa helyreáll, így rövid idő alatt elhárul az akadály. Ezek a mikroébredések azonban nagyon megterhelik az illető keringését, egész szervezetét, megakadályozzák, hogy a pihentető mélyalvás szakaszába kerüljön. Fáradékony, aluszékony lesz, teljesítménye csökken, súlya gyarapodik, hosszabb távon pedig szív- és érrendszeri betegségei alakulhatnak ki.

A horkolás a partner pihenését is tönkreteszi, ami hosszú távon az egészségére is kihatással van

"A horkolás csak az érintett egészségére van hatással"

Ez sem igaz, hiszen a horkoló személy környezetének pihenését is zavarja, ez pedig nem csak a konfortérzetükre, de az egészségükre is kihatással van. A horkolás hangereje általában 60 decibel, ami egy porszívó működésével egyenlő - egyes embereknek ráadásul ennél is hangosabb, 80-90 decibel is lehet, ami már egy ipari üzem zajszintje. Ez a partner pihenését is tönkreteszi, amely hosszú távon az egészségére is kihatással van.

"Jól vagyok, és tudnék róla, ha horkolnék!"

Nem feltétlenül. Mivel az alvási apnoé mikroébredései nem mindig tudatosak, sokan nem is tudnak arról, hogy ők is érintettek. Árulkodó jel lehet viszont, ha a hétköznapokban fáradékonyabb és nehezen tud koncentrálni. Biztosat viszont csak egy alváslaboratóriumi vizsgálat mondhat, ha úgy érzi, hogy érintett, mindenképp javasolt kivizsgálni!

A horkolást okozhatja a megnagyobbodott pajzsmirigy, de kialakulhat a pajzsmirigy-alulműködéssel gyakran társulóelhízáskövetkeztében is. Az alábbi cikkünkben összefoglaljuk, miért nem szabad elbagatellizálni ezt az állapotot!

"Ha sikerül lefogynom, megszűnik a horkolás is"

Megér egy próbát, mert valóban, a laza kötőszövetek, a nyaki zsírrétegek is okozhatják a horkolást. Fontos tudni viszont, hogy alvási apnoé mellett még nehezebb fogyni, mert a rosszalvásmaga is hozzájárul a súlygyarapodáshoz. Mellesleg nem csak az idősebb, túlsúlyos férfiak horkolnak, akár fiatal, vékony nők, sőt gyermekek is lehetnek érintettek valamilyen légúti eltérés, akadály következtében, például az orrmandulák vagy a nyelvcsap megnagyobbodása miatt.

"Nincs mit tenni, a horkolással együtt kell élni"

Az alvászavaroknak, köztük az alvási apnoének többféle kezelési módja van. Alvásspecialista szakorvos személyre szabottan tud segíteni a legmegfelelőbb terápia kiválasztásában, ami lehet gyógyszer, légzéssegítő segédeszköz, szükség esetén műtéti beavatkozás is.

Forrás: Útikalauz Anatómiába