20 tipp arra, hogyan aludjunk el

A mindennapokban ezer dolog vonhatja el figyelmünket: a gyors tempó és a könnyen elérhető ingerek hatására sokkal nehezebben lehet elaludni. Vannak azonban egyszerű megoldások, amelyek hatására könnyebben el tudunk aludni.

Mi segítheti a jó alvást?

Aludjunk meztelenül. A pizsama melegíthet, felgyűrődhet, begyűrődhet - sokkal szerencsésebb, ha inkább lehűtjük magunkat



Ne dohányozzunk! Sokan azt hiszik, hogy az alvás előtt elszívott utolsó szál cigarettától lenyugszanak, pedig a biokémia szerint pont az ellenkezője történik. A nikotintól ugyanis felgyorsul a szívverés, agyunk pedig ébrenléti fázisra kapcsol - pedig pont az ellenkezőjét akartuk elérni.

Együnk meg egy banánt. Nemcsak az alváshormonként is ismert melatonin található meg a gyümölcsben, hanem a triptofán nevű aminosav is, ami szintén segít a gyorsabb elalvásban.



Mitől nem tudunk aludni? Nappal úgy érzi, bármikor el tudna aludni, éjszaka viszont csak forgolódik az ágyában? A váltott műszakban dolgozók számára nem ismeretlen a probléma, de hasonló alvászavartól szenvednek azok is, akik hosszú repülőutakat tesznek meg. Van megoldás? Tudjon meg többet, kattintson! Kapcsoljunk ki! Sokan lefekvés előtt az ágyban még tévéznek, interneteznek, de rosszul teszik. A készülékekből érkező mesterséges fény képes megzavarni testünk belső óráját. Kerüljük ezt a fajta fényt az éjszakai órákban, amennyire csak lehetséges.



Igyunk meleg tejet. Régi házi praktikának tűnhet, de egy bögrényi meleg tejtől tényleg könnyebben aludhatunk el. A tejtermékekben ugyanis jelentős mennyiségű triptofán található, valamint könnyebben termelődik tőle a szerotonin és melatonin is.

Ne nézzük az órát. Ha az óra percmutatóját nézzük lefekvés után, hiába várjuk, hogy elaludjunk. Így önkéntelenül is azt számolgatjuk, hogy hány órát tudunk aludni, amitől még stresszesebbek leszünk és nehezebben alszunk el. Fordítsuk a fal felé a számlapot inkább.



Készüljünk rá. Ha van egy alvási rutinunk, amit minden nap megismétlünk, azt elkezdve testünk megérzi, hogy el kell csendesednie. Készítsük elő alvóruhánkat, dobjunk össze egy szendvicset következő reggelre, mossunk fogat - ezek mind elálmosítanak. Ha minden nap ugyanakkor kelünk fel és fekszünk le, testünk könnyebben megszokja, hogy mi a dolga, könnyebben fel tudunk majd ébredni és jobban elálmosodunk, amikor már közel az alvásidő.



Ne igyunk kávét délután kettő után. Sokan még késő délután is képesek



Hűtsük le magunkat. Ha azt hisszük, hogy több réteg ruha alatt magasabb lesz a testhőmérsékletünk, jobban tudunk majd relaxálni és elaludni, tévedünk - pont fordítva van, a melegtől, ébren maradunk. A hűvös ágyneműben könnyebben elalszunk, ugyanis a hideg hatására több melatonin termelődik bennünk. Aludjunk kevesebb ruhában, szellőztessünk, de figyeljünk arra, hogy ne fázzunk meg éjszaka.



Használjunk levendulát. A levendula illata bizonyítottan lassítja a szívverést és csökkenti vérnyomásunkat, valamint könnyebben tudunk relaxálni tőle, úgyhogy a párnánkra vagy a fürdővízbe spriccelt illatanyag határozottan könnyítheti az elalvást.



Szűrjük ki a zajt és a fényt. Akár a hangos szomszédokról, akár párunk horkolásáról van szó, a hangos zajoktól nehezebben tudunk elaludni. Ha ilyen környezetben élünk, szerezzünk füldugót, hogy ne kimerülten ébredjünk következő reggel. Napnyugta után testünk automatikusan elkezd melatonint termelni, ilyenkor kevésbé vagyunk ébren és könnyebben tudunk elaludni. Sötétítőfüggönyök használata mellett az is fontos, hogy a mesterséges fényforrásokat is kerüljük - használjunk szemmaszkot, ha szükségünk van rá.

