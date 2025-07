Nem csak a csúszós utak miatt veszélyes esőben vezetni – fontos dologra figyelmeztetnek a rendőrök

A változékony, szeszélyes nyári időjárás nem csupán a járókelőket, hanem a gépjárművezetőket is próbára teszi. A borús, csapadékos napok ugyanis nemcsak az útviszonyokat rontják, hanem a sofőrök éberségét, reakcióidejét és a figyelmét is – figyelmeztetett a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu-n.

Az esős, borús idő nemcsak az útvoszonyokat, hanem a sofőrök éberségét is rontja. Fotó: Getty Images

Elalszanak a sofőrök az időjárás miatt

A megnövekedett páratartalom mellett a légnyomás is komolyan kihat a járművezetők a közérzetére. Mivel vihar idején általában alacsonyabb a légnyomás – amely csökkenti a levegő oxigénszintjét –, ezért könnyebben elálmosodunk. Ilyenkor nincs is jobb egy délutáni szundításnál, vezetés közben viszont tilos!

A rendőrök azért tartották fontosnak, hogy felhívják a figyelmet az esős idő kevésbé ismert veszélyeire, mert az elmúlt napokban több olyan közlekedési baleset is történt Győr-Moson-Sopron megyében, ahol a sofőrök elaludtak vagy elbóbiskoltak vezetés közben. „Azonban az elalvásos közlekedési balesetek megelőzhetők lennének – ha időben észrevesszük az előjeleket” – hangsúlyozták.

Ha ezeket tapasztalod, állj meg!

A vezetés közbeni fáradtságot, illetve az éberség csökkenését az alábbiakból ismerheted fel:

gyakran ásítasz,

dörzsölöd a szemedet,

hunyorogsz,

homályosan látsz,

könnyen elterelődik a figyelmed, nem tudod követni a forgalom tempóját,

bizonytalan vagy, hogy melyik sávban kellene haladnod,

nem emlékszel, mi történt a legutóbbi néhány kilométeren.

Ha a fentieket tapasztalod, állj félre és szállj ki az autóból! Nyújtóztasd ki és mozgasd át a testedet! Ha pedig szükségét érzed, akár aludj is egyet, mielőtt továbbindulsz! „Egy 10-15 perces pihenő is életet menthet” – emelték ki a rendőrök.

Az esős időben való biztonságos közlekedés érdekében az is nagyon fontos, hogy kellő figyelmet fordíts az időjárási és útviszonyokra. Hajts lassabban, tarts nagyobb követési távolságot, és nappal is kapcsold be a tompított fényszórót! Kerüld a hirtelen manővereket, valamint vedd figyelembe, hogy a nedves úton megnő a féktávolság! „Egy jó döntés a pihenés mellett, egy kis odafigyelés az esőben – és máris tettünk valamit azért, hogy mindenki hazaérjen!” – tették hozzá.