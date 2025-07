Ugorhat a jogosítványa, aki ezekben a betegségekben szenved

Magyarországon 50 éves kor alatt 10 évente, 50 és 60 év között 5 évente, 60 és 70 év között 3 évente, 70 év felett pedig 2 évente szükséges az orvosi vizsgálat megismétlése a jogosítvány megújításához. A helyzet azonban más, ha olyan diagnózissal rendelkezel, amely befolyásolhatja a vezetés minőségét – hívja fel a figyelmet a Meglepetés.

A lap az alvási apnoét említi meg mint a jogosítvány elvesztésének egyik gyakori okát. Ez az állapot alvás közbeni légzéskimaradással jár, ami miatt az érintettek napközben fáradtabbak, figyelmetlenebbek lehetnek. Egyáltalán nem ritka: felmérések szerint a lakosság 4 százaléka szenved a súlyos formájában, 10 százaléka pedig enyhében. Mivel a közúti balesetek jelentős hányada azért következik be, mert a sofőr elbóbiskol a volánnál, így az állapotot a háziorvosok is kiemelt figyelemmel kezelik a jogosítvány meghosszabbításakor. Megfelelő kezelés, illetve tünetmentesség esetén persze alvási apnoéban szenvedők is vezethetnek, fontos azonban, hogy tisztában legyünk vele, mikor nem vagyunk alkalmasak arra, hogy a volán mögé üljünk. Illetve nem ez az egyetlen olyan betegség, amely hatással lehet a vezetésre, továbbá alkalmatlanná tehet a közúti közlekedésre.

Nem csak látászavarok miatt válhatunk alkalmatlanná az autóvezetésre. Fotó: Getty Images

A 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet részletezi azokat az egészségi kritériumokat, amelyek alapján megállapíthatják, hogy az érintett személy alkalmas-e közúti járművezetésre. A rendelet kategóriánként (látás, hallás, mozgás, szív‑ér, cukorbetegség, idegrendszer, mentális betegségek, alkoholfogyasztás) részletezi a hiányosságokat:

Betegségcsoportok, amelyek autóvezetésre alkalmatlanná tehetnek