„Az elsöprő dührohamok óta csak önmaga árnyéka” – meglepő diagnózist kapott a 10 éves kislány

Nemes-Mozer Mária
Szerző Nemes-Mozer Mária

Az addig teljesen egészséges, életvidám kislányt hirtelen elöntötte a harag és a düh, az iskolát is kénytelen volt szüneteltetni.

Ilia Carney a hirtelen jelentkező, brutális hangulatingadozásai miatt képtelen volt iskolába járni. Az addig teljesen egészséges tízéves kislány a táncot is abbahagyta, pedig az volt az élete. Feltételezték, hogy mentális egészségügyi problémákkal küzd, ám a valódi diagnózis ennél sokkal meglepőbb volt – számolt be az angliai esetről a Mirror.

Kislány mérgesen néz a tükörbe.
Iliát hirtelen dühromaok kerítik hatalmába. Képünk illusztráció. Fotó: Getty Images
Tavaly januárban Ilia egy nap hisztérikus rohamot kapott, és bármennyire is próbálkoztam, nem tehettem semmit. Egyáltalán nem volt oka rá és azt se tudta megmondani, mi bántja, egyszerűen egy elsöprő szorongás kerítette hatalmába

– emlékezett vissza Vicky.

A 41 éves édesanya beszámolója szerint a helyzet később sem lett jobb, sőt. A rohamok mindennapossá váltak, dühös és agresszív lett, sőt Ilianak fájdalmai is jelentkeztek. „Olyan elsöprő dührohamok gyötörték, amiket azelőtt sohasem tapasztaltunk nála.”

Tüzetesen kivizsgáltatták a kislányt, de sem az autizmust, sem a bipoláris zavart, sem más mentális betegséget nem tudtak alátámasztani. Hónapokig tartó vizsgálatok után az orvosok végül megállapították, hogy PANDAS-szindrómában szenved, amit egy streptococcus fertőzés okoz. Az állapot kényszeres viselkedést, szélsőséges hangulatingadozásokat, szorongást, depressziót, alvási problémákat, hiperaktivitást és a Tourette-szindrómához hasonló tikkeket válthat ki. Mivel a tünetek gyakran mentális betegségekre emlékeztetnek, a PANDAS-t köztudottan nehéz diagnosztizálni. 

Már csak önmaga árnyéka

Miután azonosították a betegséget, antibiotikumokkal kezdték kezelni, így azóta édesanyja sok javulást tapasztalt nála, ám mivel ez egy autoimmun betegség, elmondása szerint amint kapcsolatba kerül a streptococcussal, visszaesik az állapota, és újra szüksége van a gyógyszeres kezelésre. „Ilia magabiztos, pezsgő gyerek volt, aki mindenben részt akart venni. Amin azóta keresztülment, az sok egy kislánynak. Most olyan, mint önmaga árnyéka.” A diagnózisa óta Ilia nem tudott színpadra lépni, sőt az iskolából is rengeteget hiányzik a szorongása miatt. 

Ez is érdekelhet

A Pandas-szindróma egy neuropszichiátriai rendellenesség, amely gyermekeknél fordul elő, jellemzően streptococcus fertőzést, például torokgyulladást vagy skarlátot követően. Az állapotot autoimmun eredetűnek tartják, ahol a szervezet immunválasza a fertőzésre tévesen az agyat veszi célba, ez pedig számos pszichiátriai tünethez vezet. 

