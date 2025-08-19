Krími-kongói vérzéses láz: megjelentek Magyarországon a veszélyes kórt terjesztő kullancsok

„Magyarországon megjelent két, a Hyalomma nemzetségbe tartozó, nálunk eddig nem őshonos kullancsfaj” – számolt be róla Földvári Gábor kutató a MásfélFok.hu-n megjelentetett cikkében. Mint írta, ezek a vérszívók eredetileg Észak-Afrikában, a Közel-Keleten és a mediterrán térségekben honosak, és kifejezetten a meleg, száraz klímához alkalmazkodtak – a globális felmelegedés miatt azonban egyre több országban fogják majd jól érezni magukat.

Ezért veszélyes a krími-kongói vérzéses láz

Az újonnan felbukkant kullancsfajok képesek terjeszteni a krími-kongói vérzéses láz vírusát (CCHFV), amely az emberekre különösen nagy veszélyt jelent. A betegség A betegség igen gyors lefolyású, a belső vérzések miatt hamar életveszélyes állapotba kerülhetnek a betegek. A halálozási arány akár 30 százalék fölötti is lehet, és nincs ellene sem védőoltás, sem specifikus terápia – fertőzöttek csupán tüneti kezelést kapnak.

Ez lehet tudni a kullancsokról

„A Hyalomma kullancsok több szempontból is eltérnek a hazánkban gyakori kullancsfajoktól: nem lesből támadnak, hanem aktívan vadásznak, és akár több méteren át, gyors mozgással követik a gazdát, amit jól fejlett szemük segít” – részletezte a szakértő. Hozzátette, a felnőtt vérszívől 12 Celsius-fok feletti hőmérsékletben már aktívak, és csupán 45 fok felett bújnak el.

Fő gazdaállataik a lovak, a szarvasmarhák és más patások, de az embereket és a kutyákat is megcsípik. Őshonos területeiken akár 100 példány is megtelepedhet egyetlen állaton, sokszor a testnyílások környékén. A nőstények pedig akár 7000 tojást is képesek lerakni.

Megjelenésük igen jellegzetes. Testük a hazai kullancsokéhoz viszonyítva viszonylag nagy: a nőstények 5,5-6,5, míg a hímeké 3,8-5,6 milliméteresek. A lábuk erőteljesen sávozott, hátuk barázdált, alakjuk pedig ovális. A vándormadarakkal egyébként már régóta érkeznek Közép- és Észak-Európába, köztük Magyarországra is.

A klímaváltozás a kullancsok malmára hajtja a vizet

A Hyalomma kullancsok eredetileg a meleg és száraz időjárású mediterrán és afrikai régiókban élnek. A klímaváltozás miatt azonban Magyarország egyes részeinek éghajlata is egyre inkább hasonlít ezekre a területekre – különösen az Alföldé. Elég nagy az esély tehát arra, hogy ezek a kullancsok lassan, de biztosan megtelepednek Kecskemét környékén, amely Magyarország egyik legszárazabb vidéke.

„A Hyalomma kullancsok életciklusának egyik kulcspontja a nimfa stádiumból felnőtté való vedlés. Ez az átmenet egy érzékeny időszakban, általában ősszel zajlik. Ha ebben az időszakban tartós hideg van, a kullancsok elpusztulnak, és nem élik túl a telet. De ha az ősz kellőképp enyhe, akkor a vedlés sikeres lehet, és a felnőtt kullancs már túléli a hideg időszakot is. Például Törökország magasabb hegyeiben is fennmarad a faj, ahol télen mínusz 10-15 °C-ot is elvisel. A klímaváltozás tehát olyan új ökológiai rést teremt, amelybe a Hyalomma »bele tud költözni«. Ezzel új, potenciálisan járványtani kockázatot jelentő fajok válhatnak részévé a hazai élővilágnak” – mutatott rá a szakember.

A cikkben arról is szó esik, hogy egy új mobilalkalmazással immár akár te is segíthetsz megtalálni és azonosítani az új jövevényeket. További részletek itt.

Kiemelt képünk illusztráció, forrása: Getty Images