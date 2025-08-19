Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+13° +29°
Nincs front

Krími-kongói vérzéses láz: megjelentek Magyarországon a veszélyes kórt terjesztő kullancsok

Perl Kitti
Szerző Perl Kitti

Megjelentek Magyarországon olyan afrikai eredetű kullancsfajok, amelyek terjeszthetik a halálos krími-kongói vérzéses láz vírusát. Mutatjuk, a szakértő szerint mit fontos tudni erről az élősködőről.

„Magyarországon megjelent két, a Hyalomma nemzetségbe tartozó, nálunk eddig nem őshonos kullancsfaj – számolt be róla Földvári Gábor kutató a MásfélFok.hu-n megjelentetett cikkében. Mint írta, ezek a vérszívók eredetileg Észak-Afrikában, a Közel-Keleten és a mediterrán térségekben honosak, és kifejezetten a meleg, száraz klímához alkalmazkodtak – a globális felmelegedés miatt azonban egyre több országban fogják majd jól érezni magukat.

Ezért veszélyes a krími-kongói vérzéses láz

Az újonnan felbukkant kullancsfajok képesek terjeszteni a krími-kongói vérzéses láz vírusát (CCHFV), amely az emberekre különösen nagy veszélyt jelent. A betegség A betegség igen gyors lefolyású, a belső vérzések miatt hamar életveszélyes állapotba kerülhetnek a betegek. A halálozási arány akár 30 százalék fölötti is lehet, és nincs ellene sem védőoltás, sem specifikus terápia – fertőzöttek csupán tüneti kezelést kapnak.

Ez lehet tudni a kullancsokról

„A Hyalomma kullancsok több szempontból is eltérnek a hazánkban gyakori kullancsfajoktól: nem lesből támadnak, hanem aktívan vadásznak, és akár több méteren át, gyors mozgással követik a gazdát, amit jól fejlett szemük segít” – részletezte a szakértő. Hozzátette, a felnőtt vérszívől 12 Celsius-fok feletti hőmérsékletben már aktívak, és csupán 45 fok felett bújnak el.

Fő gazdaállataik a lovak, a szarvasmarhák és más patások, de az embereket és a kutyákat is megcsípik. Őshonos területeiken akár 100 példány is megtelepedhet egyetlen állaton, sokszor a testnyílások környékén. A nőstények pedig akár 7000 tojást is képesek lerakni.

Megjelenésük igen jellegzetes. Testük a hazai kullancsokéhoz viszonyítva viszonylag nagy: a nőstények 5,5-6,5, míg a hímeké 3,8-5,6 milliméteresek. A lábuk erőteljesen sávozott, hátuk barázdált, alakjuk pedig ovális. A vándormadarakkal egyébként már régóta érkeznek Közép- és Észak-Európába, köztük Magyarországra is.

A klímaváltozás a kullancsok malmára hajtja a vizet

A Hyalomma kullancsok eredetileg a meleg és száraz időjárású mediterrán és afrikai régiókban élnek. A klímaváltozás miatt azonban Magyarország egyes részeinek éghajlata is egyre inkább hasonlít ezekre a területekre – különösen az Alföldé. Elég nagy az esély tehát arra, hogy ezek a kullancsok lassan, de biztosan megtelepednek Kecskemét környékén, amely Magyarország egyik legszárazabb vidéke.

„A Hyalomma kullancsok életciklusának egyik kulcspontja a nimfa stádiumból felnőtté való vedlés. Ez az átmenet egy érzékeny időszakban, általában ősszel zajlik. Ha ebben az időszakban tartós hideg van, a kullancsok elpusztulnak, és nem élik túl a telet. De ha az ősz kellőképp enyhe, akkor a vedlés sikeres lehet, és a felnőtt kullancs már túléli a hideg időszakot is. Például Törökország magasabb hegyeiben is fennmarad a faj, ahol télen mínusz 10-15 °C-ot is elvisel. A klímaváltozás tehát olyan új ökológiai rést teremt, amelybe a Hyalomma »bele tud költözni«. Ezzel új, potenciálisan járványtani kockázatot jelentő fajok válhatnak részévé a hazai élővilágnak” – mutatott rá a szakember.

Kvíz: felismered egy képről, hogy milyen bőrproblémáról van szó?

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A cikkben arról is szó esik, hogy egy új mobilalkalmazással immár akár te is segíthetsz megtalálni és azonosítani az új jövevényeket. További részletek itt.

Ez is érdekelhet

Kiemelt képünk illusztráció, forrása: Getty Images

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

kullancs kullancscsípés fertőzött kullancsok afrikai kórokozók kullancs által terjesztett fertőzések krími-kongói vérzéses láz Hyalomma kullancsok

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +29 °C
Minimum: +13 °C

Gomolyfelhős, napos, száraz idő várható többnyire gyenge vagy mérsékelt légmozgással. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Késő estére 14 és 24 fok közé hűl le a levegő. Fronthatás nem veszi igénybe szervezetünket.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra