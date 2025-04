Magyarországon is terjednek a különösen veszélyes Hyalomma kullancsok

A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont (HUN-REN ÖK) szakemberei évek óta nyomon követik a Magyarországon megjelenő kullancsokat, köztük az újonnan felbukkanó, nem őshonos Hyalomma kullancsok megtelepedését és terjedését - írta keddi közleményében az intézmény.

A kutatók szerint a vérszívók monitorozása különösen fontos, mivel a Hyalomma kullancsok képesek számos kórokozó, például a krími-kongói vérzéses láz vírusának terjesztésére is, amely akár harmincszázalékos halálozási aránnyal is járhat.

A Hyalomma kullancsok Magyarországtól délebbre őshonosak, de vándormadarak révén könnyen terjednek, a globális felmelegedés hatására pedig egyre nagyobb eséllyel találnak megfelelő életkörülményeket ezen az éghajlaton is. Magyarországon nagyjából 20–30 kullancsfaj él, ezek egy része a Hyalomma fajok által szintén kedvelt gazdaállatokon élősködik. A Hyalomma kullancsok több szempontból is különböznek a széleskörűen ismert magyarországi kullancsoktól, nagyobbak és gyorsabbak a hazai fajoknál, sötét, egyszínű háti pajzs jellemző rájuk, lábaik pedig látványosan csíkosak. Mindez szabad szemmel is látható.

Külsőre is mások a Hyalomma kullancsok. Fotó: Getty Images

Tavasztól az azonosítást segíti a PragmaTick alkalmazás, amely iOS és Android operációs rendszeren is elérhető. A kutatók szerint a projekt indulása óta több száz lakossági bejelentés érkezett, de a begyűjtött kullancsok többsége hazai fajnak bizonyult. Az Evolúciótudományi Intézet kutatói által indított program segítségével az elmúlt négy év során 19 Hyalomma kullancsot sikerült begyűjteni az ország különböző pontjairól. A beérkező kullancsokat folyamatosan vizsgálják a kórokozókra, de eddig egyben sem találták meg a krími-kongói vérzéses láz vírusát.

A beküldött Hyalomma kullancsokat főként nagytestű emlősökön, például lovon, szarvasmarhán, bivalyon, vagy szamáron azonosították, ezért kiemelten fontos a nagyállattartók tájékoztatása. Különös figyelmet érdemelnek a tavasszal észlelt egyedek, mivel ezek helyi áttelelésre vagy magyarországi szaporodásra utalhatnak, nem pedig vándormadarak általi behurcolásra.

Az applikációról és a program eddigi eredményeiről itt lehet többet megtudni.