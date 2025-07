Torkán akadt a csirkefalat a gyorsétteremben – csak egy ember rohant a segítségére

Délnyugat felől tovább szakadozik, csökken felhőzet, az ország keleti, északkeleti felén azonban még hajnalban is sok lesz a felhő. A szélcsendes északkeleti és délnyugati megyékben hajnalra párássá válik a levegő, foltokban köd képződik. Egyre kevesebb helyen valószínű csapadék, reggelre már csak az ország északkeleti felén fordulhat elő zápor, zivatar. A zivatarokat továbbra is kísérheti felhőszakadás, elsősorban északkeleten. Az északnyugati szél időnként megélénkül, néhol erős széllökés is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 13, 19 fok között valószínű. A tegnap érkezett hidegfront fölöttünk hullámzik ma is.