Fertőzött sajt indított járványt Franciaországban, már két ember meghalt

Nemes-Mozer Mária
Visszahívták a fertőzött terméket, de a járvány már Belgiumban is felütötte a fejét.

Fertőzött sajt okozott járványt Franciaországban, már két ember meghalt liszteriózisban

Felkockázott sajt egy vágódeszkán.
A járványt egy fertőzött sajtkészítmény indította el. Képünk illusztráció. Fotó: Getty Images

Belgiumra is átterjedt a fertőzés

A fertőzés, ami vélhetően a franciaországi Chavegrand sajtgyárból indult, már Belgiumra is átterjedt. A francia hatóságok visszahívták a gyárban készült sajtokat. Közben a belgiumi hatóságok megerősítették, hogy egy ottani beteg ugyanazzal a baktériumtörzzsel fertőződött meg, mint amely a francia halálesetekért is felelős.

A liszteriózis viszonylag ritka, Magyarországon évente 10-20 esetet diagnosztizálnak, de a valódi fertőzések száma ennél jóval magasabb lehet, mert nem minden esetben derül ki, hogy milyen kórokozó áll a háttérben. A betegség ugyanis egészséges felnőttek esetében sokszor tünetmentes, a legyengült szervezetűek, illetve idősek, csecsemők, várandós nők számára azonban veszélyes lehet. Tünete lehet a hányás, hasmenés és a fejfájás, de szövődményként akár vérmérgezés, agyhártyagyulladás is kialakulhat, terhesség esetén pedig megnő a vetélés és a halvaszületés kockázata.

