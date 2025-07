Összeesett egy idős nő a Rákóczi úton, hárman küzdöttek az életéért

Nagyrészt erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, hosszabb szakadozások délutántól a Nyugat-Dunántúlon valószínűek. Sokfelé várható - nagyobbrészt időszakos - eső, zápor, főként északkeleten zivatar is kialakulhat. Napközben a nyugati megyékben szűnik a csapadéktevékenység. Sokfelé lesz erős, helyenként viharos az északnyugati szél, amely estére veszít az erejéből. A csúcshőmérséklet döntően 17 és 21 fok között várható, de nyugaton, ahol hosszabb időre kisüt a nap, ennél magasabb is lehet. Késő estére 14 és 19 fok közé hűl le a levegő. Ma is hidegfronti hatás terheli az arra érzékenyek szervezetét.