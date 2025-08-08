Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Nincsenek medúzák a Balatonban – kiderült, mik valójában a furcsa jelenségek

Polgári Lilla
Szerző Polgári Lilla

Sokan látni véltek medúzákat a Balatonban az elmúlt hetekben. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint viszont valójában az árvaszúnyogok tojáscsomóiról van szó.

Az elmúlt hetekben többen keresték HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézetet, mert medúzaszerű képleteket láttak a Balatonban.

Az intézet a Facebookon közölte, hogy a „balatoni medúza” valójában a jelenleg is tartó árvaszúnyograjzással kapcsolatos jelenség.

"A több centiméteres kocsonyás képletek az árvaszúnyog fajok szaporodásához köthető tojáscsomók. A következő árvaszúnyog generáció előhírnökei. A nőstény árvaszúnyog a tojásrakáskor hosszú, kocsonyás, nyálkás tokba (tojáscsomóba) helyezi a petéket. Ez a nyálkás burok vízben gyorsan megduzzad, és védelmet nyújt a petéknek a kiszáradás, mechanikai sérülés és ragadozók ellen, és táplálékként szolgál a kikelő lárváknak.A peték apró gyöngysorként helyezkednek el a burokban (csatolt fotók). A nőstény rendszerint a vízfelszínre vagy a víz alatti növényzetre, kövekhez, hínárhoz rögzíti a tojáscsomót. Az idei, 30 éve nem látott mértékű árvaszúnyograjzásnak és a Balaton hullámzásának és áramlási viszonyainak köszönhetően ezen képletek- a szakirodalom szerint sem gyakori- tömeges megjelenési formát produkálnak. Ezt gondolták többen is »balatoni medúzának«" - írták a posztban.

Hozzátették, hogy a szakirodalmi adatok szerint a jelenségnek nincsen káros hatása az emberi egészségre nézve.

Címlapkép (Illusztráció): Getty Images

medúza Balaton
