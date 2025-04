Gyógyszerfelírás: nagy változás jön a háziorvosi ellátásban

Májusra várják a háziorvosok azt a hatáskörbővítő jogszabálycsomagot, melynek keretében a háziorvosok több olyan készítményt is felírhatnak majd, ami miatt a betegeknek eddig szakorvoshoz kellett menniük.

Bővülhet a háziorvosok feladatköre. Fotó: Getty Images

Készül a jogszabályi háttér

A folyamatosan növekvő betegszám miatt az alapellátás jelentős megerősítésre szorul. Az üres praxisok feltöltése mellett erre olyan megoldások is léteznek, mint a háziorvosok jogköreinek bővítése, mely a szakmán belül már régóta napirenden van. Heteken belül jogszabályok is lesznek hozzá – mondta el a Klubrádió Reggeli gyors című műsorában Békássy Szabolcs, a Háziorvosok Online Szervezetének egyik alapítója. A háziorvos kiemelte a diabéteszesek készítményeit, melyeket most még csak szakorvos írhat fel.