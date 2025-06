Rendkívüli műtét Szegeden: egy fiú visszakaphatja a hallását

A világon az elsők között ültettek be okos cochleáris implantátumot egy tizenegy éves fiúnak a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE) szerdán. A csúcskategóriás hallásjavítás legújabb, globálisan is csak nemrég bemutatott eszközével a fiúnak esélye lett arra, hogy visszakapja a tökéletes hallás lehetőségét, amelyet apránként veszített el a hallókészülékének használata ellenére is. A hagyományos hallókészülékének köszönhetően kortársaival együtt tanult meg beszélni, de további hallásromlás miatt egyre nehezebb volt számára az iskolában figyelni, szüleit és barátait megérteni - tájékoztatta az intézmény az MTI-t.

A családjának a kisebbik fiúk súlyos halláscsökkenése miatt már volt kedvező tapasztalata a cochleáris implantátummal, ezért úgy döntöttek, hogy a 11 éves kisfiúnak is ez lehet az optimális segítség. A gondosan előkészített és csúcstechnológiával megtervezett beavatkozást a Szegedi hallásjavítóimplantáció-munkacsoport Rovó László professzor vezetésével végezte el.

Az SZTE-n egyedülálló, modern feltételek adottak a hallásjavító készülék beültetéséhez. Az SZTE a Fül- Orr- Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinikája élen jár az olyan innovatív eszközök kifejlesztésében, amelyek a betegek ellátását még magasabb szintre emelik.

A szerdai műtét során beültetett eszköz az első olyan implantátum, amely folyamatos önellenőrzést végez a biztonság és teljesítmény optimalizálása érdekében, Firmware-frissítéseken keresztül folyamatosan fejleszthető, így a jövő innovációi is elérhetővé válnak a páciensek számára. Különlegessége, hogy dinamikus energiagazdálkodással javítja a használhatóságot és a teljes napos akkumulátor-élettartamot.