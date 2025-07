Nyári hűsítő italok: nem a víz a legjobb? – A tudomány szerint így hidratálhatsz hatékonyan

Mely ital a legelőnyösebb a szervezet hidratálása szempontjából? Az általános szemlélet szerint a víznél aligha találunk potensebb jelöltet erre a szerepre, legyen szó akár egyszerű csapvízről, akár palackozott ásványvízről. Mindazonáltal egy brit kísérlet 2016-ban publikált eredményei alapján közel sem ennyire egyszerű a válasz a kérdésre. Mint az a CNN írja korábbi cikkében, a kutatási adatokból kirajzolódik, hogy bizony léteznek olyan italok, amelyek tartósabban képesek kielégíteni testünk folyadékigényét, mint a víz.

Szakértők szerint hosszú távon a víz a legjobb szomjoltó. Fotó: Getty Images

A legjobb italok folyadékpótlásra

A Ronald Maughan, a skóciai Szent András Egyetem professzora által vezetett vizsgálat célja az volt, hogy megtalálják azt az italféleséget, amely a lehető legtovább segíti a szervezet folyadék-visszatartását és a folyadékegyensúly fenntartását. Ebben nemcsak az elfogyasztott ital mennyisége meghatározó, de az energia- és elektrolittartalma is, továbbá a vízhajtó hatású összetevők esetleges jelenléte. Maughanék eredményei szerint azok az innivalók, amelyek kis mennyiségű cukrot, zsírt vagy fehérjét is tartalmaznak, általában véve jobban teljesítenek e téren, mint a víz.

A kutatócsoport összesen 13 italféleség hatásait elemezte, és mind közül a sovány tej jött ki győztesen az összehasonlításból. Bár ennek zsírtartalma meglehetősen alacsony, csupán 0,1 százalék, tejcukor-, avagy laktóz- és fehérjetartalma viszont számottevő. E tápanyagok lassítják a gyomorürülést, így időben jobban elnyújtva szívódik fel a folyadéktartalom a véráramba, mint a tiszta víz esetében. Magyarán azonos mennyiség mellett a tej tartósabb hidratálást tesz lehetővé. Annál is inkább, mert a sovány tejben némi nátrium is található, amely egyfajta "szivacsként" funkcionál, ha vízvisszatartásról és a vizeletkiválasztás lassításáról van szó.

A rangsor második helyére – megelőzve a zsíros, 3,6 százalékos tejet – a hasmenés és hányás kezelésére alkalmazott, patikában kapható orális rehidratáló folyadék fért oda a kutatásban. Ez esetben is szintén a mérsékelt cukor-, nátrium- és káliumtartalom a meghatározó, amely folyadék-visszatartásra ösztönzi a szervezetet. Melissa Majumdar, a CNN által megkérdezett dietetikus úgy foglalta össze a tanulmány eredményeit, hogy azok megerősítik, amit már korábban is tudni lehetett:

az elektrolitok – mint a nátrium és a kálium – segítik a hidratálást;

az energiát biztosító tápanyagok (szénhidrátok, fehérjék, zsírok) pedig lassítják a gyomorürülést, ezáltal a vizeletkiválasztást is.

Cukorból is megárt a sok

Tekintve, hogy a sovány tej esetében éppen annak laktóztartalma az egyik legnagyobb előnye, joggal merülhet fel a kérdés, hogy vajon tényleg óvakodni kell-e a cukros üdítőitaloktól. Elképzelhető, hogy azok magas szénhidráttartalmuk révén még hatékonyabban szolgálhatják testünk hidratálását? Nos, mint arra Majumdar rámutatott, közel sem ennyire egyszerű a helyzet. Hiába nagyon magas a bolti üdítőkben a cukorkoncentráció, ezek sem töltenek sokkal több időt a gyomorban, mint a tej. A vékonybélbe kerülve pedig a robusztus cukortartalom ozmotikus hatást fejt ki: úgymond magába szívja a vizet, elvonva azt a test más részeiből. Végeredményben tehát a gyümölcslevek és szénsavas üdítők nemhogy kevésbé hidratálóak, de még jelentős kalóriabevitelt is jelentenek, ráadásul a szilárd ételekkel ellentétben alig-alig csökkentik az éhséget.

Maughan és csapata kiemelten vizsgálta a diuretikumok, azaz a vízhajtó hatású vegyületek befolyását is az egyes italtípusok hidratáló képességére. Praktikusan az alkohol és a koffein az a két vegyület, amelyről e tekintetben beszélni kell. Mindkettő kapcsán fontos tényező az adott folyadékban mért koncentráció. A magas alkoholtartalmú italok például, mint a pálinka, dehidratáló hatásúak, míg a sörrel több folyadékot viszünk be, mint amennyit elveszítünk az alkoholtartalma következtében. Ami a koffeint illeti, egyetlen csésze közepes erősségű kávé (nagyjából 80 milligramm koffeinnel) még nem terheli meg a szervezet folyadékháztartását, sőt, közel annyira hidratáló hatású, mint a víz. Ha viszont rövid idő alatt több csészével is megiszunk, az már könnyen folyadékdeficithez vezethet.

Akkor mindennap tejet kellene innunk víz helyett?

Fontos hangsúlyozni, hogy a brit kutatás célja az volt, hogy megtalálják, mely italok támogatják rövid távon leginkább a folyadékháztartás egyensúlyának megőrzését. E tudás ugyanis a való életben is hasznosítható olyan klinikai és egyéb helyzetekben, amikor korlátozott a folyadék-hozzáférés, vagy ha a gyakori vizeletürítés nemkívánatos. Ilyen esetekben a tej (feltéve persze, hogy nem áll fenn laktózérzékenység), egyes üdítők és teák, valamint a sportitalok felülmúlhatják a tiszta ivóvizet. A hétköznapokban viszont maradhatunk a jól bevált megoldásnál, azaz a víznél. „Bár hidratáltságunk megőrzése fontos, a legtöbb esetben nem kell túl sokat aggódnunk amiatt, hogy az egyes italféleségek mennyire hidratálóak” – húzta alá Majumdar.

A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) által összeállított Okostányér is azt az álláspontot fogalmazza meg, hogy szomjoltásra az ivóvíz a legalkalmasabb. „Fogyassz naponta 8 pohár folyadékot! Ebből legalább 5 pohár ivóvíz legyen” – olvasható a hivatalos hazai táplálkozási ajánlásban. Egyszersmind azt javasolják a szakértők, hogy gyümölcs- és zöldségleveket, cukros teákat, üdítőitalokat, turmixokat, tejes italokat csak a folyadékbevitel színesítésére, alkalomszerűen és kis mennyiségben igyunk.