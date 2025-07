A cikluszavarok és a havivérzés előtt jelentkező kellemetlen panaszok sok nő életét nehezítik meg minden egyes hónapban. Az alábbiakban a két kórképet és azok kezelési lehetőségeit tekintjük át röviden.

PMS – mensi előtti gyötrődés három betűbe sűrítve

A menstruáció előtti héten jelentkező érzelmi és testi tüneteket összefoglaló néven premenstruációs szindrómaként (PMS) emlegetjük. A tünetegyüttesbe tartozó panaszokat felsoroló lista tételeinek száma a 150-et is meghaladja, amelyek között vannak hangulati zavarok, mentális problémák, fájdalmak, idegrendszeri problémák, gyomor- és bélpanaszok, valamint vegetatív zavarok is. Éppen emiatt minden nőnek más és más kellemetlenségek teszik nehezebbé a havivérzés előtti időszakot. A legjellemzőbbeknek azonban az alábbiak mondhatóak:

álmatlanság,

álmatlanság, aluszékonyság,

aluszékonyság, cukoréhség,

cukoréhség, csökkent koncentrációkészség,

csökkent koncentrációkészség, fokozott vízvisszatartás (ödéma),

fokozott vízvisszatartás (ödéma), depresszió ,

, döntésképtelenség,

döntésképtelenség, emlőérzékenység,

emlőérzékenység, erős szívdobogásérzés,

erős szívdobogásérzés, erőteljes szomorúság,

erőteljes szomorúság, étvágytalanság,

étvágytalanság, fáradtság,

fáradtság, fejfájás ,

, fokozott verejtékezés,

fokozott verejtékezés, gyakori hangulatváltozások,

gyakori hangulatváltozások, hányinger,

hányinger, hasmenés ,

, ingerlékenység,

ingerlékenység, izomfájdalmak,

izomfájdalmak, ízületi fájdalmak,

ízületi fájdalmak, levertség,

levertség, libidóváltozás,

libidóváltozás, megmagyarázhatatlan harag,

megmagyarázhatatlan harag, pattanások megjelenése,

pattanások megjelenése, puffadás,

puffadás, szédülés ,

, szorongás,

szorongás, ügyetlenség,

ügyetlenség, zsírosodó bőr és haj.

A fogamzóképes korú nők nagyjából 80 százaléka szinte biztosan érzékel a fenti tünetek közül legalább néhányat minden vérzése előtt. Az érintettek 20-40 százalékánál a jelentkező panaszok jelentősen rontják az életminőséget, az esetek 2,5-5,0 százalékában pedig akár átmeneti munkaképtelenséget is okozhatnak a nagyon erős tünetek.

A cikluszavarok és a havivérzés előtt jelentkező kellemetlen panaszok sok nő életét nehezítik meg. Fotó: Getty Images

A PMS kialakulásának pontos okát máig nem sikerült feltárni, ám az már ismert, hogy hormonális, genetikai és életmódbeli tényezők is szerepet játszhatnak benne, valamint a vérzési rendellenességek és szorongásos kórképek mellé nagyobb eséllyel társul. Lehetséges kezelési módjai közé sorolják a mozgásterápiát, a ciklusbarát táplálkozást, a stressz-szint csökkentését, valamint a gyógyszeres kezelést is, amely jellemzően szorongásoldó, antidepresszáns vagy hormonális fogamzásgátló szedését jelenti – ezektől viszont sokan ódzkodnak, többnyire a mellékhatások és az elhagyás utáni lehetséges elvonási tünetek miatt.

Amikor nemcsak előtte, hanem magával a vérzéssel is baj van

Sok nő életét nem csupán a PMS keseríti meg, hanem a cikluszavar is. Erről a problémáról akkor beszélünk, ha az első menstruáció jelentkezése után 3 évvel sem rendszeres és kiszámítható a havivérzés. Cikluszavarnak számít a túl gyakori, a túl ritka és túl erős havibaj is. A hormonháztartás egészsége szempontjából nagyon fontos, hogy rendszeresen sportolj, egészségesen táplálkozz, valamint biztosítsd magadnak a megfelelő mennyiségű és minőségű alvást. Ha ezeket megfogadod, azzal valamennyire enyhíthetsz a cikluszavarodon, de itt is szükséges lehet gyógyszeres kezelés – amely hallatán szintén sokan megijednek.

Ha hormonmentes terápia, akkor Premens!

Szerencsére a PMS és a cikluszavar nem kizárólag hormonok szedésével kezelhető! A Premens barátcserje-kivonatot tartalmazó, vény nélkül kapható gyógyszer, amely mindkét probléma enyhítésére jelenthet hormonmentes alternatívát. A Premens filmtabletta hatóanyagát a barátcserjebokor terméséből ellenőrzött körülmények között, speciális technológiával vonják ki – ellentétben bizonyos étrend-kiegészítőkkel, amelyek nem kizárólag a növény hasznos hatóanyagait, hanem a termés őrleményét tartalmazzák.

Vény nélkül kapható, barátcserjekivonat-tartalmú gyógyszer. Fotó: Phytotec Hungária Bt.

A patikákban kapható növényi gyógyszer hatását klinikai vizsgálatokkal igazolták. Az eredmények alapján kijelenthető, hogy a Premens a női hormonális rendszerre hatva nemcsak a fizikai, de a lelki tüneteket is határozottan képes enyhíteni, valamint a szabálytalan menstruációs ciklust is segít rendezni. A terápiás hatás elérése érdekében legalább 3 cikluson át ajánlott napi szinten szedni a készítményt.