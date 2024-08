Ha elöntenek a hormonok – ne vedd félvállról az ösztrogéndominanciát!

Az ösztrogéndominancia elsősorban a nőket érinti, de a diagnózisa nem ritkán hosszú időbe telik, a tünetei ugyanis sok más betegségre is utalhatnak. Magas ösztrogénszint a férfiaknál is előfordulhat, esetükben azonban a tünetek alapján sokkal könnyebben fel tudják állítani a diagnózist. Az ösztrogénnek a nőknél szerepe van a menstruációs ciklus szabályozásában, és befolyásolja a másodlagos női nemi jelleg fejlődését, de hozzájárul a zsírraktározáshoz is. Ha tehát az ösztrogén és progeszteron aránya a normálishoz képest eltolódik, az a szervezet számos folyamatára kihat, és rendkívül változatos tüneteket produkálhat.

Ha állandóan fáradtnak, álmosnak érzed magad, az is árulkodó jel lehet. Fotó: Getty Images

Árulkodó tünetek nőknél…

szabálytalan menstruációs ciklus fokozódó premenstruációs szindróma (PMS): puffadás, hátfájás, hangulatingadozás, feszültség jelentkezhet

memóriazavarok, koncentrációs nehézségek

csökkenő libidó

fejfájás, migrén

hőhullámok

emlőérzékenység, csomók a mellben

hízás: különösen a has körüli zsírpárnák gyarapodása lehet a hormonális egyensúlyzavar tünete

álmatlanság, álmosság, fáradtság

szorongás, súlyos esetben pánikrohamok

hajhullás

hideg kezek és lábak



…és férfiaknál:

férfimeddőség: az ösztrogén részben felelős az életképes spermiumok termelődéséért, túl magas szintje azonban a spermiumszám csökkenéséhez, így terméketlenséghez vezethet mellnövekedés

erekciózavar



Ha ezek valamelyike huzamosabb ideig fennáll, vizsgáltasd ki magad! Az ösztrogénszintet egy egyszerű vérvétellel tudják ellenőrizni. Ha a laborvizsgálatok is igazolják a gyanút, akkor hormonpótlással és néhány életmódbeli szabály betartásával megszüntethetők a kellemetlen panaszok.

Ami segíthet:

diéta: általában alacsony zsír- és magas rosttartalmú diétát javasolnak az állapot kezelésére, de mindig a dietetikus segítségével kell összeállítani az étrendet. A mediterrán diéta, a növényi alapú táplálkozás, a feldolgozott élelmiszerek és vörös húsok kerülése mindenképp hasznos lehet. elegendő mennyiségű és minőségű alvás

gyógyszeres kezelés, amely gátolja az ösztrogéntermelést

műtét: a női szervezetben az ösztrogén legnagyobb mennyiségét a petefészkek termelik, így eltávolításukkal csökkenthető a hormonszint

stresszkezelés és relaxáció

koffein- és alkoholbevitel csökkentése



Okok és következmények

Az ösztrogéndominanciát elsősorban az életkor számlájára szokták írni, bizonyos életkor felett ugyanis a progeszteron szintje csökken, így az ösztrogén relatív túlsúlyba kerül. Ezen kívül okozhatja a policisztás ovárium szindróma (PCOS), bizonyos májproblémák, illetve ösztrogént termelő daganatok, ilyen a petefészek- vagy a mellékvesedaganat. Szintén előidézheti némi súlytöbblet, hormonális fogamzásgátlók, bizonyos antibiotikumok, illetve egyes skizofrénia elleni gyógyszerek szedése, valamint hormonterápia. Ezenkívül nagyban hozzájárulhat a stressz, a túlzott alkohol- vagy szójafogyasztás, sőt a gyomirtásra használt atrazin, illetve egyes ipari-kémiai folyamatok melléktermékei, például a dioxin is előidézheti.