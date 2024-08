Dysmenorrhea: gyakori probléma, de nem kell beletörődni

A legtöbb nő számára a menstruáció jár némi kellemetlenséggel: mellfeszüléssel, hangulatingadozással, alhasi fájdalommal. Ezeket a kellemetlenségeket sem kell tabuként kezelni, szerencsére egyre kevésbé elvárás a nők felé, hogy hangtalanul viseljék el a havonta jelentkező fájdalmaikat. Jó példa erre, hogy egyre több országban válik gyakorlattá a menstruációs szabadság. Ha azonban a menstruációs fájdalom nem csupán nehezíti, hanem egyenesen ellehetetleníti a hétköznapi tevékenységeink elvégzését, nagymértékben befolyásolja az életminőséget, jellemzően 8-72 óráig elviselhetetlen kínokkal jár, akkor azt már nem nevezhetjük a menzesz természetes velejárójának, és feltétlenül indokolt a kivizsgálás.

A túlságosan fájdalmas, görcsös menstruációt nem szabad félvállról venni! Fotó: Getty Images

Primer és secunder dysmenorrhea

A fájdalmas, görcsös menstruációt két csoportra osztjuk: az elsődleges (primer) és a másodlagos (secunder) dysmenorrheára.

A primer dysmenorrhea általában az első menstruáció megjelenését követő 6-12 hónapban jelentkezik, oka nem betegségben vagy egyéb kóros elváltozásban keresendő, hátterében a prosztaglandin túltermelése áll. A prosztaglandin egy hormonális hatású molekula, amelyet a méh termel, és méhösszehúzódásokat okoz azért, hogy a méhnyálkahártya leváljon, és a menstruáció megindulhasson. Azoknál a nőknél, akiknek elsődleges dysmenorrheájuk van, a menstruáció alatt túlzott méhösszehúzó aktivitás figyelhető meg, amelyek olyan gyakoriak és erősek, hogy komoly fájdalommal járnak. A fájdalmat gyakran émelygés, hányinger, hányás, hasmenés, fejfájás, gyengeség kíséri. Sok esetben az évek előrehaladtával, valamint a szülést követően a tünetek enyhülnek, sőt el is múlhatnak.

A secunder, vagyis másodlagos dysmenorrhea hátterében azonban valamilyen kimutatható kóros állapot, betegség áll, bár itt is szerepe lehet a prosztaglandinnak. A másodlagos dysmenorrhea hátterében többféle ok is állhat, a leggyakrabban:

endometriózis

policisztás ovárium szindróma ( PCOS );

policisztás ovárium szindróma ( ); méhmióma;

méhmióma; endometritis;

endometritis; pajzsmirigy-alulműködés

hyperprolactinaemia;

hyperprolactinaemia; kismedencei gyulladásos folyamatok;

kismedencei gyulladásos folyamatok; malignus elváltozások.

Hogyan enyhíthetjük a kínzó panaszokat?

A görcsös, kínzó menstruáció hátterét érdemes kideríteni és nem beletörődni a hónapról-hónapra jelentkező fájdalomba. Számos esetben a probléma hormonális gyógyszerekkel vagy műtéttel kezelhető. Enyhébb esetben jelentős mértékben segíthetnek életmódbeli változások: rendszeres mozgás, női torna, egészséges táplálkozás, stresszcsökkentő technikák alkalmazása.

Szintén jelentős sikerek érhetők el gyógynövények alkalmazásával is, mint például az édeskömény, orvosi zsálya, pásztortáska vagy a barátcserje. Mára a barátcserjéről elmondható, hogy a legjobban dokumentált gyógynövény-terápia. Képes a menstruációs ciklus szabályozására, enyhíteni a PMS tüneteit, valamint közvetett módon hat a menstruációs ciklusra, a dopamintermelés fokozásával. A barátcserje terméséből kinyert hatóanyagot többféle formában (tinktúra, tea, őrlemény) is felhasználhatjuk, ám csak gyógyszerminőségben alkalmazható biztonsággal.