Ez történhet, ha nagyvonalúan bánsz a bakteriális vaginózissal

A hüvely öntisztuló, az ürülő hüvelyváladék pedig teljesen természetes jelenség. Az is teljesen normális, hogy a női ciklus során többször megváltozik ezen váladék mennyisége (ovuláció idején jellemzően bőségesebb), állaga (lehet folyós, sűrűbb, esetenként zselés, ragacsos) és színe (a tejfehértől az átlátszóig). A normál folyásnak azonban nincsenek egyéb bosszantó kísérőtünetei (például égő, viszkető érzés), sem kellemetlen szaga.

Mikor gyanakodjunk hüvelyfertőzésre?

„Az intimfertőzéseket általában könnyű észrevenni, ugyanis a legtöbbször megváltozott intimfolyás jelzi. Probléma esetén megváltozik annak színe, állaga, szaga, mennyisége, amelyet esetenként fájdalmas vizelés kísérhet. Ezen panaszok általában valamilyen hüvelyfertőzésre utalnak” – ismertette a Nőgyógyászati Központ egyik közleményében dr. Lőrincz Ildikó, nőgyógyász-endokrinológus.

Ha tehát a váladék valamelyik jellemzője lényegesen eltér a megszokottól, az felveti a hüvelyfertőzés gyanúját. Amikor a fertőzést egy kórokozó baktérium elszaporodása okozza, bakteriális vaginózisról beszélünk.

A bakteriális vaginózis tünetei

Alapvetően négy alaptünet jellemzi a bakteriális vaginózist. Ebből az első kettőt a páciens is egyértelműen érzékelheti, a másik két jellemző fennállását orvosi vizsgálatok tudják igazolni.

Bő, egynemű, fehéres, tej- vagy krémszerű, a hüvelyfalhoz erősen tapadó hüvelyváladék. Kellemetlen, csípős, halra emlékeztető szagú váladék. Megnövekedett, 4,5 feletti hüvelyi pH-érték. Az úgynevezett kulcssejtek jelenléte a hüvelykenetben.

Ha a fentiek közül három pontot is „kipipálhatunk”, akkor már szinte biztos a diagnózis, de bizonyos esetekben két tényező fennállása is elegendő lehet a bakteriális vaginózis megállapításához. Fontos megjegyezni, hogy az is árulkodó jel lehet, ha kifejezetten szex után jelentkezik bővebb folyás, illetve, ha állandó nedvességérzést tapasztalunk odalent, akár a külső nemi szervekre is kiterjedve. Mindezek mellé társulhatnak még a következők: fájdalmas, csípő érzés vizeletürítés közben és égő érzés a hüvelybemenetnél.

A bakteriális vaginózis szövődményei

Amennyiben kifejezetten enyhék a tünetek és remélve, hogy maguktól elmúlnak, halogatjuk a segítségkérést, vagy nem fordítunk figyelmet a hüvelyflóra újbóli megerősítésére, akkor a hüvelyfertőzések többször visszatérhetnek. Ilyenkor a bakteriális vaginózis mellé akár egy másik hüvelyfertőzést (például hüvelygombát) is összeszedhetünk, de kialakulhatnak komolyabb szövődmények is:

problémák a szexuális életben,

nemi fertőzések társulása,

különféle kismedencei gyulladások,

krónikus kismedencei fájdalom szindróma,

meddőség.

A legsúlyosabb szövődményt hagytuk a végére. Egy hosszan tartó, kezeletlenül hagyott vagy nem megfelelően kezelt hüvelyfertőzés a kismedencei szervekre terjedve súlyos hegesedéseket is okozhat, amelyek következménye akár meddőség is lehet. Egészségünk érdekében tehát mindig vegyük komolyan a hüvelyfertőzésre utaló tüneteket, forduljunk orvoshoz, és lelkiismeretesen csináljuk végig a kezelést!