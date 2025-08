5 szíverősítő gyümölcs a kardiológus ajánlásával – A nagy nyári kedvenc is igazi szuperélelmiszer

A szív- és érrendszer egészségének hosszú távú megőrzésében kulcsszerepet játszik, hogy mi kerül napról napra a tányérunkra, beleértve a gyümölcsfogyasztást is. Ha szívbarát étrendről van szó, egyre több helyen hallhatunk a mediterrán diéta, vagy éppen a magas vérnyomás kezelésére összeállított DASH előnyeiről. Részben ezeken alapul a hazai táplálkozási ajánlás, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) által kiadott Okostányér, amely naponta legalább 1-2 adag gyümölcs bevitelét irányozza elő felnőttek számára – elsősorban tízóraira vagy uzsonnára, de akár a reggelit is gazdagíthatjuk ilyen módon. Szezonban mindenképpen érdemes a friss gyümölcsöket keresni, ugyanakkor a szárított, fagyasztott vagy konzerv termékek is éppúgy értékesek. Egy adagnak tekinthetünk például egy nagyobb almát vagy őszibarackot, illetve egy csésze bogyós gyümölcsöt vagy egy pohár smoothie-t.

Melyek a legjobb gyümölcsök a szívnek?

A gyümölcsökről általában véve elmondható, hogy gazdagok rostokban, vitaminokban és ásványi anyagokban, valamint számos termés magas folyadéktartalommal bír. A különböző tápanyagok közül mindenképpen kiemelendőek a rostok, a kálium, a folsav és a C-vitamin, amelyek más-más módon, de mind előnyösen hatnak a keringési rendszer működésére. A Today.com három kardiológus szakorvos, a denveri dr. Andrew Freeman és az egyaránt New York-i dr. Sean Heffron és dr. Marc Eisenberg segítségét kérte a szív egészsége szempontjából legelőnyösebb gyümölcsök kiválasztásában. Alábbi galériánkban a két szakember ajánlásai alapján mutatjuk, mely gyümölcsöket érdemes rendszeresen fogyasztani a mindennapokban.

5 fotó

