Miért kritikus a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás szívroham után?

A kutatás, amelyről az Everyday Health számol be, és a Nature oldalán publikálták, arra a végkövetkeztetésre jutott, hogy a szívroham utáni hetekben a rossz alvás miatt nagyjából kétszer akkora kockázata van a második szívroham bekövetkezésének.

A szívroham ugyanis változásokat okozhat az alvást elősegítő agyhullámokban és az immunsejtekben, amelyek elősegítik a megfelelő ütemű és minőségű gyógyulást. Amikor egy infarktus után arra bíztatják a beteget, hogy pihenjen és aludjon sokat, az nem csak az átéltek feldolgozása miatt történik, hanem élettani hatások is indokolják, melyet a most született kutatás is megerősített.

"Több éve tudjuk, hogy a jó alvás segíthet megelőzni a szívrohamot" - mondja a tanulmányt vezető szerző, Cameron McAlpine, a New York-i Sínai-hegyi Icahn Orvostudományi Egyetem kardiológusa. "Azonban viszonylag ismeretlen, hogy a szívroham hogyan változtatja meg az alvást, és milyen szerepet játszik az alvás a szívroham utáni gyógyulásban, regenerációban."

Annak érdekében, hogy jobb képet kapjanak arról, hogy a szívroham hogyan befolyásolhatja az alvást, a kutatók laboratóriumi kísérleteket végeztek, amelyekben egyes egerekben szívrohamot váltottak ki. Az egerekbe beültetett nagy felbontású képalkotási eszközök rögzítették az agyi aktivitást és az alvási szokások adatait.

A mély alvás során a pulzusszám és a vérnyomás alacsonyabb, ami lehetővé teszi a szív- és érrendszer pihenését". Fotó: Getty Images

Az infarktus után jelentős szerepe van az alvásnak

Amikor egerek szívrohamot kaptak, háromszorosára nőtt a mély alvás, és a lassú agyhullámok körülbelül egy héttel később, a tanulmány eredményei szerint. Közvetlenül azután, hogy egerekben szívrohamot váltottak ki, a tudósok megfigyelték a monocitáknak nevezett immunsejtek fokozott aktivitását, amelyek fokozott alvási igényt okozhatnak, de nem láttak ilyen aktivitást azoknál az egereknél, akik a kontroll csoportban szerepeltek és nem volt infarktusuk.

A következő lépésben, szívroham utáni alvás előnyeinek tesztelésére a kutatók megszakították az alvást a szívrohamot kiváltó egerek felénél. Ez fokozta a gyulladást és lelassította az egerek gyógyulását, összehasonlítva azokkal az egerekkel, akiknek nem volt alvászavaruk. Ráadásul, a szívrohamot túlélők magasabb monocita-szinttel rendelkeztek a szívbetegséget követő hetekben.

Kivetítve az emberek szervezetére, a kutatás szerint, azok az emberek, akik rosszul aludtak a szívrohamot követő négy hétben, nagyjából kétszer akkora valószínűséggel kaptak újabb szívrohamot, mint azok, akik jól aludtak ebben az időszakban. Korábbi kutatások során a tudósok, akik egészséges emberek kis csoportját tanulmányozták, azt találták, hogy azok, akik jól aludtak, több monocitával rendelkeztek, mint azok, akik rosszul aludtak. Ezzel megerősítést nyert az is, hogy ezeknek az immunsejteknek a fontossága az alvás szabályozásában kiemelt.

Milyen más módon segítheti az alvás a szívroham utáni helyreállítást?

"A mély alvás során a pulzusszám és a vérnyomás alacsonyabb, ami lehetővé teszi a szív- és érrendszer pihenését" - mondja Rachel Rowe, a Boulder-i Colorado Egyetem alvás-, gyulladás- és neuropatológiai laboratóriumának igazgatója.

A szívroham után tehát, a megfelelő minőségű és mennyiségű alvás csökkenti a szív terhelését, ami elősegíti a szív- és érrendszer helyreállítását, így elkerülhető egy újabb infarktus lehetősége.